Еженедельный экспорт нефти из России рухнул

Нефтяной экспорт РФ за неделю, закончившуюся 3 ноября, снизился на 530 тысяч баррелей в сутки, опустившись до 3,02 миллиона. Это самое значительное падение с июля.

Ожидаемый рост экспорта в связи с завершением сезона ремонтов на российских НПЗ оказался скомпенсирован недостатком поставок из Мурманска и всего одной партией из Новороссийска. Спад экспорта совпал с очередным продлением отсрочки ОПЕК+ на повышение добычи до января.

Ранее экспорт за четыре недели вырос до 3,47 миллиона баррелей в сутки, но в результате текущего снижения средний показатель опустился на 90 тысяч баррелей в сутки.