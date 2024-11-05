Еженедельный экспорт нефти из России рухнул
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Нефтяной экспорт РФ за неделю, закончившуюся 3 ноября, снизился на 530 тысяч баррелей в сутки, опустившись до 3,02 миллиона. Это самое значительное падение с июля.
Ожидаемый рост экспорта в связи с завершением сезона ремонтов на российских НПЗ оказался скомпенсирован недостатком поставок из Мурманска и всего одной партией из Новороссийска. Спад экспорта совпал с очередным продлением отсрочки ОПЕК+ на повышение добычи до января.
Ранее экспорт за четыре недели вырос до 3,47 миллиона баррелей в сутки, но в результате текущего снижения средний показатель опустился на 90 тысяч баррелей в сутки.
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