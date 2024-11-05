 

«Ровно за 305 лет до Октябрьской революции» – историки доказали, что Москву освободили 7 ноября 1612 года

05.11.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный петербургский историк обнаружил в фондах Российского государственного архива древних актов подлинник Патриаршего летописного свода 1614 года, который считался утерянным во время московского пожара 1812 года.

Специалисту удалось установить, что при переписывании Патриаршего свода монахи Чудово монастыря допустили ошибку — как оказалось, Москву от польских оккупантов освободили не 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года, как считалось ранее, а на три дня позже.

– Ровно за 305 лет до Октябрьской революции наши предки изгнали захватчиков из Москвы и теперь эта дата подтверждена документально, – утверждает исследователь.

В ближайшее время историк планирует добиться переноса празднования Дня народного единства на 7 ноября – соответствующий запрос с копиями документов XVII века в ближайшее время будет отправлен в Государственную думу и администрацию президента. Как стало известно через два часа после заявления, в ГД заблаговременно подготовлен соответствующий законопроект и его принятие займёт не более одного дня – таким образом, в 2024 году россияне отпразднуют День народного единства дважды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / iPhone 16 Pro Max признан девятым самым мощным гаджетом Apple

05.11 / Еженедельный экспорт нефти из России рухнул

05.11 / Ветер и упаковочный полистирол позволят собирать бесплатную энергию

05.11 / Москвич не смог выиграть в лотерею полмиллиона рублей

05.11 / Apple запланировала создание умных очков Atlas с технологией AR

05.11 / Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме “Кража Луника”

05.11 / В первый день борьбы с кибербуллингом в соцсети ВКонтакте затравили 2,5 тысячи хулиганов

05.11 / Голодание оказалось опасным для здоровья

05.11 / “Пусть говорят” возвращается в эфир – подробности скандального ток-шоу

05.11 / В США починили машину для подсчёта голосов, отправлявшую в шреддер бюллетени за Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика