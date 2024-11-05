«Ровно за 305 лет до Октябрьской революции» – историки доказали, что Москву освободили 7 ноября 1612 года

Известный петербургский историк обнаружил в фондах Российского государственного архива древних актов подлинник Патриаршего летописного свода 1614 года, который считался утерянным во время московского пожара 1812 года.

Специалисту удалось установить, что при переписывании Патриаршего свода монахи Чудово монастыря допустили ошибку — как оказалось, Москву от польских оккупантов освободили не 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года, как считалось ранее, а на три дня позже.

– Ровно за 305 лет до Октябрьской революции наши предки изгнали захватчиков из Москвы и теперь эта дата подтверждена документально, – утверждает исследователь.

В ближайшее время историк планирует добиться переноса празднования Дня народного единства на 7 ноября – соответствующий запрос с копиями документов XVII века в ближайшее время будет отправлен в Государственную думу и администрацию президента. Как стало известно через два часа после заявления, в ГД заблаговременно подготовлен соответствующий законопроект и его принятие займёт не более одного дня – таким образом, в 2024 году россияне отпразднуют День народного единства дважды.

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