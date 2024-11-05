 

Ветер и упаковочный полистирол позволят собирать бесплатную энергию

05.11.2024, 16:50, Разное
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Исследователи из Королевского Мельбурнского технологического института разработали новый вид материала на основе полистирола для пассивной генерации электричества. Тем самым они надеются найти применение 26 млн. тонн этого вида пластика, которые ежегодно попадают на свалку. Там полистирол разлагается до 500 лет, а ведь вместо этого мог бы примерно столько же времени генерировать энергию.

Идея основана на способности полистирола к повышенной (в сравнении с другими материалами) выработке и накоплению статического электричества. Это знакомо многим, так как полистирол часто используется в качестве упаковочного материала и «бьет током» при распаковке коробок. Остается только добавить токоприемник и заставить пленку из полистирола постоянно двигаться — например, под воздействием ветра.

Заслуга австралийских ученых в том, что за годы исследований они подобрали оптимальную форму и структуру для такого генератора электричества. Во-первых, нужно обеспечить колебания с максимально доступной скоростью и амплитудой. Во-вторых, необходимо заставить внутренние нити в полимере тереться друг о друга в определенном порядке, чтобы создаваемые области с зарядами перемещались в одном направлении. Так получается не хаотичная, а управляемая выработка электрического тока.

Конструкция из нескольких пленок толщиной в одну десятую человеческого волоса при продувании их воздухом из домашнего вентилятора смогла выработать 230 В энергии. В качестве источника воздуха можно использовать выхлопные трубы двигателей, потоки воздуха от кондиционеров или любого подвижного оборудования.Источник &#8212 RMIT


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