Москвич не смог выиграть в лотерею полмиллиона рублей

Кузьминский суд Москвы отклонил иск москвича, пытавшегося получить у организаторов лотереи «Русское лото» 566 тысяч рублей вместо выигрыша в две тысячи.

Истец приобрел 12 лотерейных билетов и обратился в «Государственные спортивные лотереи» за указанной суммой. Получив отказ, он подал иск о защите прав потребителей.

Представитель лотереи возразил, заявив, что два билета москвича оказались незаполненными, а выигрыш по остальным составил только 1610 рублей.

Суд, отклоняя иск, сослался на норму о неприменимости к конкурсам и азартным играм законов о защите прав потребителей. Истец обжаловал решение, дата рассмотрения жалобы пока неизвестна.