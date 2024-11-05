 

В первый день борьбы с кибербуллингом в соцсети ВКонтакте затравили 2,5 тысячи хулиганов

05.11.2024, 15:33, Разное
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В первый же день борьбы с кибербуллингом в социальной сети «ВКонтакте» успешно затравили 2546 хулиганов – такие цифры привели в проекте «Нет кибербуллингу».

Волонтёры рассчитывают, что как минимум 2% от этого числа (порядка 50 человек) задумаются о самоубийстве и возможно совершат его в ближайшие 2 года, таким образом утратив возможность и дальше заниматься кибербуллингом, а не менее 26% хулиганов получат серьёзные психологические травмы, которые повлияют на их качество жизни.

В общей сложности в базе кибербуллеров сейчас есть 28 тысяч человек, причём по каждому четвёртому присутствует расширенный набор личных данных – номер телефона, адрес проживания, паспортные данные, информация о родственниках.

– Благодаря тому, что мы начали собирать информацию об этих людях ещё в первый год борьбы с кибербуллингом, у нас есть максимальный спектр мер воздействия, – рассказывают организаторы проекта. – Большинство кибербуллеров думают, что они сами устойчивы к такому воздействию, но благодаря помощи опытных психологов мы выбиваем этих людей из колеи за считанные минуты.

Поскольку в 2024 году впервые отмечается не один день борьбы с кибербуллингом, а проходит целый тематический месяц, в соцсети рассчитывают пройтись по всей базе, а на следующий год повторно проредить ряды противников. Уже к 2028 году проблема онлайн-хулиганства, как считается, будет решена окончательно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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