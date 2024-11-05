 

В США починили машину для подсчёта голосов, отправлявшую в шреддер бюллетени за Трампа

05.11.2024, 13:33, Разное
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Сервисная компания Democracy Machines, поставляющая оборудование для проведения выборов в США, исправила неисправность в ряде машин для подсчёта голосов, установленных в колеблющихся и некоторых республиканских штатах.

Из-за программной ошибки было уничтожено около 5 млн бюллетеней с голосами был отдан за Дональда Трампа.

Неисправные аппараты использовались для подсчёта досрочного голосования и голосования по почте. Из-за ошибки индексации массива программа выдавала ошибку, когда видела, что голос отдан за первого в списке кандидата, которым оказался Дональд Трамп, и отправляла бюллетень на уничтожение. Проблему обнаружили, когда в посёлке Свит-Систер в Техасе, население которого составляет одна большая семья американских реднеков, победила Камала Харрис, за которую проголосовал работающий в местном алкогольном магазине нелегальный мигрант из Мексики. Жители посёлка подняли тревогу, из-за чего власти начали расследовать инцидент и обнаружили неисправность в автоматах.

– Конечно, программисты иногда делают такие ошибки, – признаёт глава обслуживающей аппараты компании Джейми Клинтон. – Это может случиться с каждым. К сожалению, мы точно не знаем, сколько бюллетеней отправились в шреддер по ошибке, а сколько – в самом деле были испорчены. Поэтому эти голоса не будут учтены при подсчёте, приносим свои искренние извинения тем, кто из-за этого не смог проголосовать. В следующий раз лучше думайте, кого выбираете.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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