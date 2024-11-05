На разработку лайнера МС-21-210 будет выделено около 2 млрд рублей

Не так давно в Сети появились слухи о том, что перспективный российский авиалайнер модели МС-21-310 в будущем получит укороченную версию МС-21-210, а теперь данная информация подтвердилась.

На днях было официально опубликовано правительственное постановление, согласно которому на разработку воздушного судна МС-21-210 в 2024-2025 годах выделяется порядка 2 млрд рублей.

Согласно пояснительной записке к документу, финансирование в размере 1,94 млрд рублей в этом и следующем годах будет направлено на работы по эскизному проекту МС-21-210. Причем средства уже были доведены до госкорпорации «Ростех».

Напомним, не так давно Денис Мантуров, первый зам главы российского правительства, говорил о необходимости выпуска укороченной модификации МС-21-310, длину фюзеляжа которой уменьшат на одну секцию и которая будет оснащена силовыми установками ПД-14.