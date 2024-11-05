Steam Deck подешевел в России за месяц на 10 тысяч рублей

Стоимость популярных консолей в РФ изменилась за последний месяц. Наиболее заметное изменение коснулось портативной консоли Steam Deck OLED объемом 512 ГБ. Ее цена уменьшилась на 10 тысяч рублей. Согласно мнению специалистов, текущие цены на консоли являются оптимальными, и ожидать значительных скидок в будущем не стоит.

Что касается PlayStation, то ее цены остались практически неизменными. Версия PS5 Slim без дисковода предлагается за 50,6 тысячи рублей, а модель с дисководом — за 55,7 тысячи рублей. Запуск PS5 Pro ожидается 7 ноября. Ее стоимость, предположительно, превысит 100 тысяч рублей и останется на этом уровне до конца года.

Колебания цен в сегменте консолей Microsoft выражены меньше. Xbox Series X подешевел до 57,7 тысячи рублей, Series S (512 ГБ) продается за 36,3 тысячи рублей, а Series S (1 ТБ) — за 47,5 тысячи рублей.

На рынке портативных консолей ситуация иная. Версия Nintendo Switch с OLED-экраном подорожала на 5 тысяч рублей и теперь стоит 29 тысяч рублей. Nintendo Switch Lite доступна за 17 тысяч рублей.

Существенное изменение претерпела линейка Steam Deck. OLED- и IPS-версии с 512 ГБ хранилищем подешевели на 10 и 9 тысяч рублей соответственно, их стоимость сейчас составляет 60 и 59 тысяч рублей. Версия IPS с 256 ГБ памяти стоит 56 тысяч рублей, а Steam Deck OLED на 1 ТБ продается за 77,5 тысячи рублей.

Эксперты рекомендуют выбирать Steam Deck с OLED-экраном и SSD объемом 512 ГБ. Покупка консоли за границей сэкономит несколько тысяч рублей, но необходимо учитывать расходы на таможенную пошлину и время ожидания.