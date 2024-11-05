 

Взрыв iPhone 14 Pro Max травмировал спящую жительницу Китая

05.11.2024, 9:15, Разное
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В Китае взрыв iPhone 14 Pro Max на зарядке в ночное время обернулся ожогами для спавшей рядом владелицы и серьезными повреждениями мебели и интерьера. Утром жительница проснулась от взрыва, случайно коснулась пылавшего устройства и получила ожоги.

Расследование показало, что причиной взрыва, скорее всего, стала неисправность батареи. Пострадавшая, несмотря на истекшую гарантию, требует компенсации от Apple за травмы и ущерб арендованной квартире.

Служба поддержки Apple выразила обеспокоенность и изъяла поврежденное устройство для экспертизы. Однако неясно, был ли аккумулятор оригинальным или возникли проблемы из-за неквалифицированного ремонта.


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