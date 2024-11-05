Взрыв iPhone 14 Pro Max травмировал спящую жительницу Китая
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Китае взрыв iPhone 14 Pro Max на зарядке в ночное время обернулся ожогами для спавшей рядом владелицы и серьезными повреждениями мебели и интерьера. Утром жительница проснулась от взрыва, случайно коснулась пылавшего устройства и получила ожоги.
Расследование показало, что причиной взрыва, скорее всего, стала неисправность батареи. Пострадавшая, несмотря на истекшую гарантию, требует компенсации от Apple за травмы и ущерб арендованной квартире.
Служба поддержки Apple выразила обеспокоенность и изъяла поврежденное устройство для экспертизы. Однако неясно, был ли аккумулятор оригинальным или возникли проблемы из-за неквалифицированного ремонта.
Смотреть комментарии → Комментариев нет