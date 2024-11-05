 

Линус Торвальдс спел на центральном телевидении песню «Я финн, и мне повезло»

05.11.2024, 9:33, Разное
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Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс выступил на шоу талантов в эфире центрального телеканала Helsinki 24. Программист спел песню собственного сочинения, в припеве, который были слова «Я финн, и мне повезло».

Торвальдс регулярно принимает участие в патриотических мероприятиях. Так, в 2013 году он был в составе финской делегации, открывшей в Санкт-Петербурге памятную доску в честь маршала Маннергейма, а в 2016-2019 годах вёл на детском радио цикл передач о блокаде Ленинграда. Торвальдс регулярно выходит с портретом своего деда на патриотические марши в Литве и очень гордится, показывая детям его железные кресты и другие награды. Идея написать патриотическую песню об избранности финской нации пришла ему после того, как у 11 россиян были отозваны права разработчиков ядра Linux.

– Да, я финн и горжусь этим, – говорит Торвальдс. – Мне очень повезло родиться здесь. Я буду придерживаться идеалов своей нации назло всему миру. Это передалось мне с кровью от отца и с почвой от родной земли. Моя борьба против агрессивных российских программистов не завершится вплоть до окончательного решения русского вопроса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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