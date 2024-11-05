Мнение «аналитика»: О стыдливых релокантах… Зачем они возвращаются?

Осспадя! А разговоров-то было! ©

И «”Рашка” — ф-ф-фсё-ё-ё». И «вы ещё нам в ножки поклонитесь». И «доллар по 200 [рублей], тогда запоёте».

Прошло два года. С хвостиком. И вот. Истина предстала во всей её суровой наглядности.

Поиздержавшись, они потянулись назад. Тихой сапой…

Туда, где лёгкие доходы и высокие прибыли. Business as usual, ничего личного.

Европейские бутики, громогласно «ушедшие навсегда» из России весной 2022 года, снова начали открываться в российских ТЦ. Без пафоса и громких слов. Как будто, ничего и не было…

Но ведь — было же?

И россиянам их тихий, робкий, стыдливый приход — зачем?

А с другой стороны, как скоро все они потянутся за этим business as usual?

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