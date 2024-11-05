Мнение «аналитика»: О стыдливых релокантах… Зачем они возвращаются?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Осспадя! А разговоров-то было! ©
И «”Рашка” — ф-ф-фсё-ё-ё». И «вы ещё нам в ножки поклонитесь». И «доллар по 200 [рублей], тогда запоёте».
Прошло два года. С хвостиком. И вот. Истина предстала во всей её суровой наглядности.
Поиздержавшись, они потянулись назад. Тихой сапой…
Туда, где лёгкие доходы и высокие прибыли. Business as usual, ничего личного.
Европейские бутики, громогласно «ушедшие навсегда» из России весной 2022 года, снова начали открываться в российских ТЦ. Без пафоса и громких слов. Как будто, ничего и не было…
Но ведь — было же?
И россиянам их тихий, робкий, стыдливый приход — зачем?
А с другой стороны, как скоро все они потянутся за этим business as usual?
—
Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
Смотреть комментарии → Комментариев нет