 

Рупор кремлевской пропаганды: По выборам в Молдавии

05.11.2024, 4:50, Разное
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По выборам в Молдавии.

1. На выборах в Молдавии в уверенно победил Стояногло, внутри Молдавии Санду снова в заметном меньшинстве.
2. На "выборах" внутри диаспоры победила Санду, в условиях, когда не было никаких проблем манипулировать результатами за рубежом.
3. Молдоване в РФ были фактически лишены права выбора. В случае, если бы они могли голосовать, Стояногло победил бы и за рубежом.
4. Фактически, результаты выборов в Молдавии теперь определяются за пределами Молдавии. Это же касалось и "референдума о европейской интеграции".
5. Запад поддержит Санду несмотря на любые вбросы, нарушения и фальсификации. Собственно, уже поддержал. Еще недавняя ситуация с Грузией ясно показала, что на "демократию" давно забили.
6. Социалисты не признали итоги выборов за рубежом и заявили о фальсификациях. Собираются оспаривать результаты выборов в суде. Перспективы у них сомнительные в этом вопросе, опять же с учетом давления Запада.
7. Фактически, в Молдавии с помощью угроз, давления и фальсификаций установлен марионеточный недемократический режим, представляющий заведомое меньшинство молдован.
8. Можно ожидать, что оппозицию в Молдавии продолжат колоть и ломать через колено. Особенно Гагаузию, где за Стояногло проголосовало 97% населения.
9. В перспективе можно ожидать дальнейших попыток втягивания Молдавии в военную инфраструктуру НАТО и возможную расконсервацию войны в Приднестровье.
10.В целом, данная история наглядно показывает, что с точки зрения борцов за "демократические выборы" любые махинации возможны и желательны, если они для победы "демократии".

Источник: Colonel Cassad


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