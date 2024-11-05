Рупор кремлевской пропаганды: По выборам в Молдавии

По выборам в Молдавии.

1. На выборах в Молдавии в уверенно победил Стояногло, внутри Молдавии Санду снова в заметном меньшинстве.

2. На "выборах" внутри диаспоры победила Санду, в условиях, когда не было никаких проблем манипулировать результатами за рубежом.

3. Молдоване в РФ были фактически лишены права выбора. В случае, если бы они могли голосовать, Стояногло победил бы и за рубежом.

4. Фактически, результаты выборов в Молдавии теперь определяются за пределами Молдавии. Это же касалось и "референдума о европейской интеграции".

5. Запад поддержит Санду несмотря на любые вбросы, нарушения и фальсификации. Собственно, уже поддержал. Еще недавняя ситуация с Грузией ясно показала, что на "демократию" давно забили.

6. Социалисты не признали итоги выборов за рубежом и заявили о фальсификациях. Собираются оспаривать результаты выборов в суде. Перспективы у них сомнительные в этом вопросе, опять же с учетом давления Запада.

7. Фактически, в Молдавии с помощью угроз, давления и фальсификаций установлен марионеточный недемократический режим, представляющий заведомое меньшинство молдован.

8. Можно ожидать, что оппозицию в Молдавии продолжат колоть и ломать через колено. Особенно Гагаузию, где за Стояногло проголосовало 97% населения.

9. В перспективе можно ожидать дальнейших попыток втягивания Молдавии в военную инфраструктуру НАТО и возможную расконсервацию войны в Приднестровье.

10.В целом, данная история наглядно показывает, что с точки зрения борцов за "демократические выборы" любые махинации возможны и желательны, если они для победы "демократии".

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