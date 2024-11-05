Мнение: Расходы на оборону в России и СССР, россияне не страдают от войны и ядерный удар по Лондону

1. Капиталистическая Россия тратит деньги на войну, вместо того чтобы тратить их на образование и здравоохранение, жалуются левые публицисты. Не менее часто они пишут что капитализм хорош в спокойные времена, так как он даёт гражданам пить кофе и стричь по последней моде бороды, но в военное время нужны жёсткие сталинские планы, чтобы выжать из экономики максимум.

И то, и другое — миф. Капиталистическая экономика России держится великолепно, хотя против нас на этот раз воюет не относительно небольшая Германия, а весь Американский мир во главе с США, второй экономикой планеты. Последний раз подобную стойкость Россия показывала во время Первой мировой. Лукавые советские пропагандисты любили сравнивать достижения СССР с 1913 годом, неявно подразумевая, что это был пик развития Империи, так как в 1914-1916 годах война вызвала экономический спад. В реальности, однако во время Первой мировой войны экономика России быстро развивалась, так что 1916 год по большей части показателей серьёзно превосходил 1913-й. Проблемы начались в 1917, из-за двух революций, и переросли в катастрофу в 1918, когда Ленин захватил власть.

Цитирую Genby (ссылка):



Недавно опубликовали проект бюджет России на 2025 год. Траты на оборону вырастут на 3 триллиона рублей и возрастут до 6,5% ВВП. <…>

Сколько тратил СССР, на образование – 2% от ВВП, 1,3% на медицину и 0,9% на науку мы недавно разбирали.

А сколько же тратили советские власти на войну, если [теперь] так возмущаются тратами России в 6,5% от ВВП? Во времена развитого социализма это было тайной. Но она наполовину приоткрылась в 1989 году (график).

1976-1980 – 86244 млн. рублей 6,6% от всесоюзных расходов

1981 – 17054 млн. рублей 5,5% от всесоюзных расходов

1982 – 17054 млн. рублей 5% от всесоюзных расходов

1983 – 17054 млн. рублей 4,8% от всесоюзных расходов

1984 – 19063 млн. рублей 4,6% от всесоюзных расходов

1985 – 19063 млн. рублей 4,9% от всесоюзных расходов

1986 – 19063 млн. рублей 4,6% от всесоюзных расходов

1987 – 20244 млн. рублей 4,7% от всесоюзных расходов

1988 – 20244 млн. рублей 4,4% от всесоюзных расходов

1989 – 75230 млн. рублей 15,6% от всесоюзных расходов

1990 – 69100 млн. рублей 13,5% от всесоюзных расходов

1990 – 96563 млн. рублей 34,8% от всесоюзных расходов

Если нанести их на график, то мы увидим резкий всплеск расходов в 1989 году. Казалось бы откуда такой рост, наоборот должно быть снижение. Война в Афганистане закончена, траты на 150-тысячный экспедиционный корпус завершены. На Мальте Горбачев подписывает поражение в Холодной войне. Казалось бы ноша скинута. И вдруг резкий рост расходов на оборону в 3,5 раза.

Говорят, рассекретили не всё, за бортом осталась ещё половина суммы. SIPRI говорит о таких тратах: в 1988 году – 140 млрд. рублей, а в 1989 – 130 млрд. рублей. <…>

Теперь советские [фанаты] переживают, что мы истратим 140 млрд долларов или 6,5% от ВВП. То, что советские [власти] тратили 454 млрд долларов в год, или 15,8% от ВВП, и которые им абсолютно не пригодились – они даже не вспоминают.

Несмотря на относительно скромный уровень военных расходов современной России, некоторые эксперты уже ставят наши вооружённые силы на первое место в мире по военной мощи, выше США (ссылка). Пока что этим источникам доверять не стоит — те же авторы считают, будто армия Израиля сильнее армии Китая, что является очевидной нелепостью.

Вместе с тем, уже очевидно, что США находятся на первом месте только по инерции, и что они уже очень давно не защищали свой титул, участвуя в боях с кем-нибудь серьёзным — уровня Ирана, например. Возможно, следующий конфликт с участием США покажет, что мощь американской армии серьёзно переоценена.

2. Западные СМИ продолжают страдать из-за того, что русские страдают недостаточно. Цитирую (ссылка):



Совершенно потрясающая статья в The Hill — о том, что «россияне должны страдать, но живут лучше чем в ЕС».

«Россияне, похоже, меньше страдают от войны, чем в 2022 году. Ни вторжение Украины в Курскую область, ни западные санкции, похоже, не вызывают недовольства среди «обычных» граждан или состоятельных жителей крупнейших городов России.

Это стало неожиданностью для многих западных политиков и российских диссидентов, которые возлагали определенные надежды на то, что москвичи и петербуржцы восстанут против «военной экономики» и пропадания западных бутиков, свободного интернета и поездки в ЕС. Но хотя РФ и отрезали от Запада — всё это раздражает слишком мало людей, чтобы вызвать значительный протест.

Западные санкции, введенные в 2022 году, вызвали резкое падение оттока капитала из России. Почти все деньги, которые ранее были бы направлены на элитную европейскую недвижимость, вместо этого начали поступать в Москву, Санкт-Петербург и их пригороды.

Хотя Visa и MasterCard приостановили свои операции в России, россияне продолжают пользоваться СБП Центробанка России, позволяющая переводить деньги по номеру телефона немедленно и без комиссии. Столицы России сейчас опережают европейские мегаполисы по использованию QR-кодов и распознаванию лиц, а мобильная передача данных – самая дешевая и быстрая в ЕС. Даже в магазинах тот же ассортимент товаров, что и до войны, включая французское вино и итальянские сладости. Кроме того, доставка еды и товаров на дом роботами является обычным делом.

Мы видим настолько заманчивые предложения о работе, что многие уехавшие россияне теперь возвращаются, не сумев интегрироваться в европейские общества.

Россияне не столько обеспокоены, сколько рады отъезду либеральных земляков и (не страдают, а) приветствуют позитивные экономические изменения – и этот экономический прогресс подорвал антипутинские настроения в стране. Таким образом, попытки Запада подорвать экономику России с 2022 года привели к противоположному результату — по крайней мере, пока».

Пусть историки меня поправят, но, насколько я знаю, ещё никто не выигрывал у России войну на истощение. После провала западного блицкрига в 2022 году стало ясно, что сломить Россию военным или экономическим путём невозможно. Теперь последняя надежда Запада — внутренний бунт, повторение революции 1917 года, которая стала столь роскошным подарком сначала для Германии, а потом и для Британии, что наши враги до сих пор улыбаются и закатывают глаза, вспоминая о столь приятных и выгодных для них событиях вековой давности.

Отсюда и горечь разочарования в статьях иностранцев. Владимир Путин учёл трагический опыт Николая II — ложной терпимости к иноагентам в России больше нет. Делать революцию, соответственно, тоже некому.

3. Хорошая, хоть и неграмотная статья про сценарий превращения Лондона в радиоактивные развалины. Статья называется: «Что если Путин нажмёт кнопку и нанесёт ядерный удар по Лондону?». Цитирую финальную часть (ссылка 1, ссылка 2):

Понедельник, 3 февраля 2025 г.

8:00 утра: Прошло ровно две недели с тех пор, как на Лондон была сброшена ядерная бомба. В столице царит мертвая тишина, если не считать осторожных шагов сотен солдат, одетых в защитные костюмы, и скрежещущих звуков их респираторов. Прошло три дня с тех пор, как армейские подразделения впервые вошли в столицу для поиска выживших.

За это время в радиусе мили от эпицентра не было найдено ни одного живого человека. Подавляющее большинство людей испарились при ударе. Еще сотни тысяч умерли в день взрыва от радиационного заражения.

8:15 утра: В одной из 50 больниц “Найтингейл”, созданных в родных округах для размещения выживших, врачи все еще лечат пациентов от ужасных ожогов и травм, которые могут изменить жизнь. До двух миллионов человек оказались в радиусе действия атомной бомбы, и в результате у многих из них могут развиться смертельные виды рака.

Ученые расходятся во мнениях о том, когда Лондон снова станет пригодным для жизни – если вообще когда-нибудь станет. Но одно можно сказать наверняка: этот некогда великий город, основанный римлянами два тысячелетия назад, теперь представляет собой не что иное, как ужасный памятник самому темному дню в истории человечества.

Главная проблема статьи: наивный британец почему-то уверен, будто у русских только одна ядерная бомба, и будто бы мы сбросим её только на Лондон. Впрочем, понятно, что более грамотную статью цензура не пропустила бы. На всякий случай: в более реалистичном сценарии на Британию упадут 200-300 боеголовок, при этом конкретно Лондон получит как минимум штук 10, чтобы каждый район города оказался надёжно покрыт. Британцы постарше должны это понимать: в своё время их лётчиков не судили, как военных преступников, только потому, что Британия победила в войне.

Вместе с тем, повторюсь, статья хорошая. Британцам полезно помнить о том, что Россия может с ней сделать — образ большой красной кнопки, которую нажимает злой русский в ушанке и тельняшке, может уберечь британских политиков от дорогостоящих ошибок.

А вот несколько комментариев западных читателей к этой публикации:

Raghnall: …у Путина нет нужды тратится на ракету, глобалистские агенты в правящем классе и так наносят достаточно ущерба.

V Gates: Путин не будет уничтожать Британию. Это сделают британские избиратели. Процесс уже идёт. Кнопка была нажата в день выборов.

ricksmith: Атака на Лондон, где шах [мэр] – [Садик] Хан, – это не настолько уж атака на Британию, как кажется на первый взгляд, ведь 40% жителей города родились за рубежом.

filipstein: Потеря Лондона это вполне приемлемая цена за возвращение здравого смысла.

Кстати, в этом году вышел мощный мод «Фоллаут Лондон», действие которого разворачивается как раз на радиоактивных руинах Лондона. Среди разработчиков мода есть русские имена — если бы я жил в Британии и был конспирологом, я бы увидел тут «русский след».