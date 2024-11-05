Рупор кремлевской пропаганды: Смена флага не поможет

Хуситы информируют, что прятки под чужими флагами не спасут пособников Израиля.

"Разведывательная информация подтверждает, что многие компании, работающие в сфере морских перевозок и связанные с израильским врагом, работают над продажей своих активов и передачей своей собственности с судов морского и морского транспорта другим компаниям или регистрируют их на имя других сторон в контексте обхода карательных мер, принятых Йеменской Республикой против этих судов и компаний.

Соответственно, йеменские вооруженные силы не будут принимать во внимание какие-либо изменения в собственности или флагах судов израильского врага и предупреждают все заинтересованные стороны, имеющие дело с этими компаниями или судами, что они подлежат наказанию и им запрещено пересекать зону операций йеменских вооруженных сил, указанную в предыдущих заявлениях.

Йеменские вооруженные силы продолжают осуществлять морскую блокаду израильского врага и нацеливаться на все суда, принадлежащие ему, связанные с ним или направляющиеся к нему, и что эта блокада будет продолжаться до тех пор, пока агрессия не прекратится, не будет снята осада Сектора Газа и не прекратится агрессия против Ливана"

Никто не уйдет от хуситского тапка.

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