 

Рупор кремлевской пропаганды: О народном единстве

04.11.2024, 23:50, Разное
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О народном единстве

Что же такое День Народного Единства?

Это когда штурмы не бросают позицию и идут вперед, а не бегут домой.

Когда 50и летний мобилизованный не бросает своего раненого товарища и тащит его много километров в сторону блиндажа.

Когда тигры ПВО за ЗП мирного времени готовят запасные позиции, которые их спасут, после того, как они отразят атаку и все полетит уже в них.

Когда летчик залазит в кабину шестой раз за сутки на пределе своих возможностей и летит на смертельный риск, чтобы помочь наступающим силам.

Когда бабулька ночью плетет шестой километр маск сети за два с половиной года. Руками, больными артритом.

Когда молодая, хрупкая, красивая девушка в очередной раз подписывает контракт, чтобы ездить вдоль линии фронта на буханке и собирать и спасать своих раненых друзей.

Когда дома не спит мать каждого из них.

Когда каждый из нас в миру, в своей спокойной и счастливой жизни знает об этом и день за днем делает что-то, чтобы им всем помочь.

Вот, что такое день народного единства.
И не нужно ничего придумывать.

https://t.me/tactical_13/6305

Источник: Colonel Cassad


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