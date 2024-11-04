 

Рупор кремлевской пропаганды: Выставка НАТОвских трофеев Питере

04.11.2024, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выставка НАТОвских трофеев Питере

В Питере открылась выставка трофейной НАТОвской бронетехники. Всего 22 экземляра привезли, включая "Абрамс".
Кто не попал на выставку на Поклонной горе или не был на выставке в Алабино, теперь может посмотреть данную коллекцию трофеев.
В следующем году она станет еще более разнообразной, когда к ней добавят еще разнообразные трофеи из Курской области, включая "Страйкер".

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Мнение: Сидите и не Пидиди

04.11 / Мнение: В защиту самокатчиков

04.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Рассекречены архивы о разведчике Кузнецове

04.11 / Отар Кушанашвили про дочь Любови Успенской: «Совершенно пустой персонаж»

04.11 / Мнение: Американский Берия

04.11 / «Мы это сами исполнили» – фронтмен Sabaton и певица МакSим разоблачили аферу с нейросетевыми каверами своих песен

04.11 / На научном форуме в Самаре назвали перспективные российские авиационные проекты

04.11 / Мнение: Деградация западной меритократии, бразилизация США и зачем нужен БРИКС

04.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Смертная казнь допустима

04.11 / Патриарх не одобряет казнь, но и не возражает.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика