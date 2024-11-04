Рупор кремлевской пропаганды: Выставка НАТОвских трофеев Питере
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Выставка НАТОвских трофеев Питере
В Питере открылась выставка трофейной НАТОвской бронетехники. Всего 22 экземляра привезли, включая "Абрамс".
Кто не попал на выставку на Поклонной горе или не был на выставке в Алабино, теперь может посмотреть данную коллекцию трофеев.
В следующем году она станет еще более разнообразной, когда к ней добавят еще разнообразные трофеи из Курской области, включая "Страйкер".
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Источник: Colonel Cassad
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