Рупор кремлевской пропаганды: Выставка НАТОвских трофеев Питере

Выставка НАТОвских трофеев Питере

В Питере открылась выставка трофейной НАТОвской бронетехники. Всего 22 экземляра привезли, включая "Абрамс".

Кто не попал на выставку на Поклонной горе или не был на выставке в Алабино, теперь может посмотреть данную коллекцию трофеев.

В следующем году она станет еще более разнообразной, когда к ней добавят еще разнообразные трофеи из Курской области, включая "Страйкер".

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