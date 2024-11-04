Мнение: В защиту самокатчиков

Самокатчиков принято ругать, высмеивать, даже ненавидеть. Это сейчас очередная официальная социально одобряемая мишень для травли. Может быть, негативное отношение к самокатчикам справедливо, может быть — нет. У меня всё ещё недостаточно данных, чтобы составить окончательное мнение.

Вот велосипеды, на мой взгляд, для уютного города не подходят, так как три раздельных вида транспорта на одной улице — пешеходы, машины и велосипедисты — это уже чересчур. Самокатчики, в свою очередь, теоретически могут делить один тротуар с пешеходами, не доставляя последним слишком много хлопот.

В любом случае, раз мы слышим только одно мнение — против самокатчиков — следует выслушать и аргументы другой стороны. Более конкретно, свои соображения прислал мне Рома Ватриковский, наездивший на самокатах уже несколько тысяч километров. Цитирую (ссылка):

Обозначим стартовые позиции.

1. У меня есть свой самокат, пробег идет на тысячи километров, иногда пользуюсь арендными. 4 года, без аварий. Считаю этот транспорт гениальным изобретением и приятнейшим атрибутом своей жизни. Самокаты — хорошо.

2. Я глубоко убежден, что 99% самокатчиков — конченые долбоебы, и это убеждение ежедневно подпитывается случаями из практики.

Теперь к делу.

Я езжу по дорогам, прижавшись к правому краю (кроме мкада, трешки и крупных шоссе). Потому что это мой риск быть сбитым, я не перекладываю его на пешеходов. Где есть велодорожка — еду по ней. В самом крайнем случае — по тротуару. Самокатчики в основном ездят по тротуарам.

Я не езжу по встречке. Никогда. Ни по велодорожке, ни по автобусной выделенке, ни по дороге. Каждый раз, когда я еду на работу по Бульварному, навстречу мне по моей велодорожке летят 5–10 самокатчиков. Особо одаренные еще и в телефон смотрят (передвигаясь по встречке, да).

Если я еду по тротуару, я уступаю пешеходам, снижаю скорость, стараюсь проехать в стороне от всех по максимально предсказуемой траектории. Самокатчики маневрируют на скорости.

На тротуаре я торможу перед поворотами, углами домов, арками. Самокатчики — нет.

Я торможу на светофорах до стоп-линии. Самокатчики или выезжают на самый край, или вовсе игнорируют светофоры.

На пешеходных переходах я снижаю скорость до скорости пешехода, чтобы быть максимально предсказуемым для пешеходов и машин и максимально медленным. Каюсь, не схожу с самоката, но дух закона соблюдаю. Самокатчики проезжают на обычной скорости.

Самое главное. Я отношусь к самокату как к транспорту. Мне нужно добраться из точки А в точку Б, а не погонять. Я не экономлю секунды, я уступаю пешеходам (им ценнее, они медленные и уязвимые), я соблюдаю правила и не провоцирую аварийные ситуации. Самокатчики гоняют по миру, где мы все — декорации.

Поэтому я глубоко убежден, что проблема не в самокатах. И не в инфраструктуре. Проблема в самокатчиках и в тотальном отсутствии культуры вождения.

Решается не запретом самокатов, а регистрацией, номерами и неотвратимыми штрафами. Мне же будет неудобно, но я готов потерпеть ради благого дела.

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Конечно, не все самокатчики такие. Но я и не про всех, я про большинство.