Рупор кремлевской пропаганды: Рассекречены архивы о разведчике Кузнецове

Рассекречены архивы о разведчике Кузнецове

Президентская библиотека опубликовала ряд новых рассекреченных архивных документов ФСБ России о боевой работе легендарного разведчика Николая Кузнецова. Среди этих материалов — сообщения высокой степени важности, в годы Великой Отечественной войны шедшие в Москву с оккупированной гитлеровцами Западной Украины, и подготовленные на основе информации от Кузнецова.

Во вторник исполнится 80 лет со дня подписания двух указов Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза работникам Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР "за образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство". В списках значатся 16 человек, среди них Николай Иванович Кузнецов.

"Некоторых из тех, кто был отмечен этими указами, уже не было в живых — они или погибли в бою, как Кузнецов, либо были замучены в застенках германских и румынских служб безопасности. Но примечательно, что все они были награждены как здравствовавшие, без пометки "посмертно", — сказал РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев.

"Посланцы Москвы"

Летом 1942 года Кузнецова под именем Николая Грачева направили в специальный отряд "Победители", который дислоцировался вблизи оккупированного западноукраинского города Ровно — административного центра рейхскомиссариата Украина.

Специальным отрядом (разведывательно-диверсионной резидентурой №4/190) 4-го (разведка и диверсии за линией фронта) Управления НКВД-НКГБ СССР командовал контрразведчик, полковник Дмитрий Медведев, удостоенный звания Героя Советского Союза 5 ноября 1944 года тем же указом, что и Кузнецов.

"Спецотряд "Победители" во главе с Дмитрием Медведевым был направлен в не так давно вошедшую в состав УССР Ровенскую область, где не было массового партизанского движения и организованного партийного подполья, но где среди местного населения присутствовала ненависть к оккупантам. "Посланцы Москвы" выступали объединяющей и руководящей силой сопротивления во всем регионе", — рассказал Матвеев.

Спецотряд Медведева, ориентированный на физическое уничтожение рейхскомиссара Украины Эриха Коха, остановился буквально в полушаге от выполнения этой задачи, отметил эксперт.

"Коха спасло лишь то, что, будучи одновременно еще и обер-президентом Восточной Пруссии, он очень редко появлялся в Ровно, и постоянно находился в Кенигсберге. Тем не менее отряду, главным образом благодаря Николаю Кузнецову, удалось ликвидировать 11 генералов и высших государственных чиновников Третьего рейха в оккупированных Ровенской и Львовской областях", — добавил Матвеев.

Исключительный случай

Сейчас опубликована фотокопия хранящегося в Центральном архиве ФСБ России наградного листа "на разведчика-боевика опергруппы 4-го Управления НКГБ СССР "Победители" Кузнецова Николая Ивановича, подписанного 16 октября 1944 года.

"В спецотряде Медведева Кузнецов имел статус "разведчика-боевика" для осуществления актов индивидуального террора в отношении представителей немецкой оккупационной администрации", — сказал Матвеев.

В наградном листе отмечалось, что Кузнецов какого-либо воинского звания не имел.

"Это исключительный случай. Николай Кузнецов получил звание Героя Советского Союза в числе выдающихся сотрудников органов государственной безопасности, хотя он сам им не являлся. Он был специальным агентом", — пояснил Матвеев.

В документе перечислялись награды Кузнецова, которых он был удостоен ранее – высшая награда СССР, орден Ленина и медаль "Партизану Отечественной войны" I степени.

Далее в наградном листе приводились основные результаты действий Кузнецова в гитлеровском тылу на западе Украины.

В Ровно 20 сентября 1943 года Кузнецов застрелил руководителя главного отдела финансов рейхскомиссариата Украина Ганса Геля и старшего инспектора Ровенского гебитскомиссариата Адольфа Винтера. Под руководством Кузнецова и при его личном активном участии 15 ноября 1943 года был похищен из своей квартиры, а затем убит командующий германскими карательными подразделениями генерал Макс Ильген. На следующий день Кузнецов там же в Ровно застрелил главу юридического отдела рейхскомиссариата Украина оберфюрера Альфреда Функа.

Во Львове 10 февраля 1944 года Кузнецов застрелил вице-губернатора дистрикта Галиция Отто Бауэра и начальника его канцелярии Генриха Шнайдера.

"При контроле автомашины, на которой Кузнецов и сопровождавшие его лица выехали из Львова, Кузнецов убил немецкого офицера – майора Кантера", – говорилось в документе. Также отмечалось, что, "находясь в Галиции, Кузнецов Н.И. расстрелял подполковника авиации Петерса".

"Пробиваясь в расположение частей Красной Армии, Кузнецов Н.И. со своей группой из трех человек погиб в бою с бандой националистов (бандеровцев)", — говорилось в наградном листе.

Это произошло 9 марта 1944-го в районе села Боратин Бродовского района Львовской области.

"Кузнецов Николай Иванович за образцовое выполнение задания в борьбе с немецкими захватчиками в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство достоин представления к званию Героя Советского Союза", — отмечалось в этой части документа.

"Ходатайствую о представлении тов. Кузнецова Н.И. к званию – Герой Советского Союза", — написал ниже начальник 4-го управления НКВД-НКГБ СССР, легендарный сотрудник органов госбезопасности Павел Судоплатов.

"По данным агента "Колонист"

Президентская библиотека опубликовала и фотокопии специальных сообщений, подготовленных на основе информации от Кузнецова и направленных в Москву наркому госбезопасности Всеволоду Меркулову. Эти документы также хранятся в Центральном архиве ФСБ.

В спецсообщении от 7 июня 1943 года приводились сведения, подписанные "Тимофеем" (оперативный псевдоним командира отряда "Победители" Дмитрия Медведева). В документе говорилось, что 5 июня в Ровно литерным поездом со свитой в 30 человек, в которой было 20 генералов и один фельдмаршал, прибыл идеолог нацизма, рейхсминистр по делам восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг.

"Приезд Розенберга, якобы, связан с подготовкой наступления на Востоке" — эта фраза была специально выделена карандашом на полях бланка (через месяц началась Курская битва).

"В пути следования поезд сопровождали много самолетов. С 10 часов утра 5 июня в городе было прекращено всякое движение пешеходов, автотранспорта и даже военных. До 11 ч. 30 мин. утра никто не мог двинуться с места, ни один человек не имел права иметь при себе портфель" — так описывались принятые нацистами меры безопасности Розенберга.

"От дворца Коха до вокзала стояли гестаповцы, жандармы в касках спиной к пути следования Розенберга, лицом к улице с интервалом 20-30 метров. Абсолютно каждого на улице проверяли", — говорилось в спецсообщении.

Также указывалось, что Розенберг со свитой ехали на 20 машинах, спереди и сзади шли мотоциклы, а остановились они во дворце Эриха Коха. "Подход ко дворцу Коха по вечерам закрыт, охрана стреляет без предупреждения", — сообщалось в документе.

"По данным агента "Колонист", Розенберг пробудет в Ровно два—три дня. Было бы хорошо бомбить Ровно, учитывая, что там находятся Розенберг, Кох, генералы и фельдмаршал. Зенитных установок в Ровно почти нет", — передал Медведев. "Колонистом" был Николай Кузнецов.

Но уже 6 июня Розенберг покинул Ровно, уехав на восток – возможно, в Киев и Харьков, позже сообщил Медведев в Москву со ссылкой также на данные от Кузнецова. Еще через несколько дней руководству НКГБ было доложено, что, "по донесениям "Колониста", среди немцев идут разговоры о предстоящем возвращении в Ровно Розенберга и об ожидающемся приезде сюда Геринга" (фамилия вице-канцлера Германии, рейхсминистра авиации Германа Геринга была подчеркнута карандашом на бланке спецсообщения).

О степени важности и секретности этих спецсообщений говорит тот факт, что вместо фамилий и географических названий машинистка в НКГБ ставила пробел, а недостающие сведения вписывались от руки непосредственно перед отправкой документа адресату.

Деморализованные оккупанты

Большие успехи Красной армии после победы в Курской битве, в том числе освобождение восточной Украины, сильно деморализовали нацистов – об этом свидетельствовало датированное 14 декабря 1943 года спецсообщение Меркулову на основе информации от Медведева.

"Тов. Медведев сообщает, что в гор. Ровно в последнее время наблюдается резкий упадок дисциплины среди солдат германской армии. Солдаты-фронтовики перестали приветствовать офицеров, причем делают это демонстративно, в парикмахерских не уступают очереди офицерам и часто вступают с ними в пререкания", — говорилось в документе.

Подчеркивалось, что особую ненависть у солдат-фронтовиков вызывали немцы, носившие форму нацистской партии НСДАП и рейхскомиссариата Украина.

"Среди солдат резко увеличилось дезертирство. Полевая жандармерия в Ровно ежедневно задерживает по несколько десятков солдат, бежавших из частей. В городе Здолбунов только 14 ноября было арестовано 450 и 16 ноября свыше 260 немецких солдат-дезертиров", — отмечалось в спецсообщении.

Боровшиеся за освобождение Украины

"Указами Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года звание Героя Советского Союза было присвоено в том числе тем сотрудникам НКГБ, чья боевая деятельность была связана с Украиной — Дмитрию Медведеву, Николаю Прокопюку, Виктору Лягину, Владимиру Молодцову, Николаю Кузнецову, Евгению Мирковскому, Михаилу Петрову. А Павел Судоплатов, начальник 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР, и его бессменный заместитель Наум Эйтингон были удостоены высшей полководческой награды – ордена Суворова", — сказал Олег Матвеев.

В частности, спецотряд "Охотники" под командованием бывшего пограничника Николая Прокопюка совершил рейд из Киевской области в Волынскую, где не только дерзко сражался с оккупантами, но и активно защищал польское население от атак "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России. – Прим. ред.), тем самым спасая многих поляков от смерти из рук украинских националистов, отметил Матвеев.

"За период Великой Отечественной войны на территории Украины только центральным аппаратом НКВД-НКГБ СССР было создано более 40 разведывательно-диверсионных резидентур (так именовались зафронтовые спецгруппы и спецотряды) и еще столько же по линии органов госбезопасности УССР. Это и мелкие группы из двух—трех человек и крупные отряды, превращавшиеся в целые соединения по несколько сот человек", – добавил собеседник агентства.

По словам Матвеева, некоторые из них пропали без вести сразу после заброски, некоторые погибли в процессе подпольной и партизанской деятельности в противостоянии с контрразведкой противника.

"Так, созданные в первые недели войны нелегальные резидентуры в Одессе (Владимира Молодцова), Николаеве (Виктора Лягина) и в Киеве (Ивана Кудри) были вскрыты и уничтожены румынской сигуранцей и немецкой полицией безопасности. Все три офицера, выходцы из органов внешней разведки, стали Героями Советского Союза", — сказал Матвеев.

Но подавляющее большинство сотрудников разведывательно-диверсионных резидентур, выполнив боевую задачу, вернулось из-за линии фронта, отметил эксперт.

Память о павших героях была увековечена в советские времена, но осквернена на современной Украине.

"Улица геройски погибшего резидента НКВД УССР Ивана Кудри в Киеве "благодаря" бывшему президенту Украины Петру Порошенко теперь носит имя американского сенатора-русофоба Джона Маккейна", — напомнил Матвеев.

Улица имени легендарного партизанского командира, сотрудника НКВД УССР Александра Сабурова в Житомире переименована в честь военного преступника, украинского националиста Романа Шухевича, а улица имени Сабурова в Киеве переименована в честь Сержа Лифаря, французского балетмейстера украинского происхождения, добавил собеседник агентства.

"В 2015 году имя Николая Кузнецова внесено на Украине в список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации. В 2016 году на основании этого закона городу Кузнецовск Ровенской области было возвращено название Вараш, которое он имел до 1973 года, когда еще не обладал статусом города", — сказал Матвеев.

Памятник Кузнецову во Львове снесен в июне 1992 года и перевезен в Россию на его родину в город Талица, в сквер имени Николая Кузнецова. Памятник Кузнецову в Ровно сначала был перенесен на военное кладбище, а в 2022 году вообще демонтирован. Наконец, 21 июня 2018 года группа неизвестных осквернила могилу Кузнецова на Холме Славы во Львове. А 6 марта 2019 года неизвестные похитили с его надгробной плиты бронзовый барельеф, добавил Матвеев.

Подвиги тех, кто 80 лет назад и позже получил геройское звание, за десятки лет были очень широко запечатлены в книгах, фильмах, памятниках, музейных экспозициях.

Имена Николая Кузнецова, Ивана Кудри, Владимира Молодцова, Виктора Лягина, Дмитрия Медведева, Александра Рабцевича, Кирилла Орловского, Николая Прокопюка, Станислава Ваупшасова, Алексея Ботяна отмечены в мемориальных композициях в штаб-квартирах Службы внешней разведки России в московском Ясенево и Федеральной службы безопасности на Лубянке.

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенных коллегиях ФСБ, особо благодарил нынешних сотрудников органов безопасности, кто в ходе специальной военной операции действовал на переднем крае, в том числе проводил успешные операции во вражеском тылу. Глава государства отмечал их личное мужество, профессионализм и решительность при обеспечении безопасности России.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.

https://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/192001/ – цинк

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