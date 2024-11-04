 

Отар Кушанашвили про дочь Любови Успенской: «Совершенно пустой персонаж»

04.11.2024, 20:20, Разное
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Журналист Отар Кушанашвили поддержал Любовь Успенскую в её семейном конфликте с дочерью Татьяной Плаксиной. Несмотря на давнюю дружбу с певицей, Кушанашвили заявил, что не видит в Татьяне творческого потенциала. Он считает, что девушка не представляет собой ничего значительного в профессиональном плане.

Говоря о претензиях дочери к матери, Кушанашвили также не стал принимать сторону Плаксиной. Журналист отметил, что чрезмерная опека со стороны родителей может быть утомительной, однако Татьяна должна быть благодарна за все, что сделала для нее Успенская. Он подчеркнул, что молодая жительница должна ценить то, что ее мать, Любовь Успенская, смогла добиться на сцене.


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