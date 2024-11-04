Мнение: Американский Берия

Последний скандал с американским рэпером Пидиди в России практически неизвестен, а ведь для Америки это что-то вроде разорвавшейся бомбы. История – прямо из Стивена Кинга. Было, мол, такое практически исчадие Ада, порождение Зла, который жил совершенно открыто прямо посреди богобоязненной Америки, проводил свои “черные мессы”, которые как бы в насмешку называл “белые вечеринки”, с участием всех знаменитостей США, на которых все бегали голые, жрали горстями кокаин и героин, друг друга насиловали, в открытую практиковали педофилию, ЛГБТ и садо-мазо, в общем, такие были десятилетиями (!) “голые вечеринки”, что сам Филипп Киркоров сгорел бы со стыда, если б там оказался.

А сейчас уже и про самого этого “деятеля шоу-бизнеса” Пидиди пошли слухи – один страшнее другого: что он опутал весь Голливуд и весь музыкальный Олимп в Штатах как паук, держит все музыкальные премии в кулаке, контролирует всю индустрию не только через подкуп и коррупцию, но и напрямую через насилие, тех, кто ему не угоден, просто “убирает” с дороги, якобы причастен к смерти Тупака и самого Майкла Джексона. Более того, про Пидиди говорят почти как про Лаврентия Берию: что он якобы разъезжает в своем лимузине по улицам американских городов и высматривает на дороге симпатичных белых самочек. Если ему нравилась такая прохожая, то он будто бы имел обыкновения затаскивать их в свой лимузин и увозить в свой замок для плотских утех. Как Берия – симпатичных комсомолок. И, как и с Берией, никто, дескать, ничего не мог с этим сделать!

Вот тут в ролике моя любимая видеоблогерша Люба Терлецкая приоткрывает завесу тайны над пакостями негодяя Пидиди. А я не устаю поражаться в целом: удивительно, что все эти истории насчет “сексуализированного насилия” в США идут просто косяком. Сначала Эпштейн, потом Вайнштейн, теперь вот Пидиди… Педофилия, харрасмент в Голливуде, разврат в шоу-бизнесе, многочисленные истории про похождения Трампа, который вроде как любил всегда по молодости начинать знакомство с женщинами с того, что “хватал их за pussy”… С чего бы вдруг? И это всё сплошным потоком – в пуританской, ханжеской Америке! Почему такая зацикленность на сексе? Какая-то очень подростковая цивилизация. Возможно, в этой подростковой, пубертатной энергии – секрет ее всемирного успеха.