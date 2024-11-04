Рупор кремлевской пропаганды: Смертная казнь допустима

Новости смертной казни.

В РПЦ заявили о том, что смертная казнь допустима.

Свежая мысль на 3-й год войны и активной диверсионно-террористической деятельности против РФ на ее территории. С начала войны пишу, что как минимум на время войны было бы уместно отменить мораторий на смертную казнь и применять ее в отношении организаторов и исполнителей терактов по заданию иностранных спецслужб, а также предателей и коллаборационистов, чья деятельность нанесли серьезный ущерб обществу и государству.

Общественная поддержка возвращения смертной казни имеется. Социология это прекрасно показывает.

После войны, можно опять ввести мораторий. Как собственно после ВОВ при Сталине временно отменяли смертную казнь в 1947 году. Но во время войны смертная казнь более чем уместна.

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