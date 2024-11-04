Патриарх не одобряет казнь, но и не возражает.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что Русская православная церковь не осуждает смертную казнь, но и не одобряет ее. Он пояснил, что убийство человека в качестве наказания – суровая мера, и было бы лучше, если бы преступления, за которые предусмотрена казнь, не совершались.

Церковь не осуждает применение смертной казни в соответствии с законом, но и не поддерживает ее нигде. По словам патриарха, общие рекомендации в этом вопросе невозможны. Он также отметил, что идеальным вариантом было бы сохранение жизни преступникам.

Патриарх считает, что вопрос о применении смертной казни в РФ должны решать представители закона, которые определяют меру наказания.

Ранее в Госдуму поступило предложение об отмене моратория на применение смертной казни для террористов от лидера партии “Справедливая РФ – За правду” Сергея Миронова, адресованное заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву.