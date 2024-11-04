 

В новой редакции Библии у Иисуса Христа заберут статус бездетного

04.11.2024, 17:53, Разное
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В связи с законом о запрете пропаганды экстремистской идеологии чайлдфри, в новой редакции Библии Иисуса Христа больше не будут называть бездетным. Как уточнили в комплаенс-отделе Центрального комитета РПЦ МП, в нынешнее редакции святое писание грубо нарушает законодательство Российской Федерации, что может привести к «нежелательным правовым коллизиям».

Как отметил многодетный монах-инок Сергей Хачатуров, «такая яркая личность как Иисус – главный поборник традиционных ценностей – не мог быть бездетным и должен был оставить потомство». Версию о бездетности главного христианского пророка отец Сергий назвал «не чем иным как инсинуациями представителей одного печального известного народа» не уточнив, однако, о ком именно идёт речь.

В РПЦ добавили, что сейчас придумывают имена для детей Иисуса. На повестке дня такие варианты как Ведагор, Богумил и Владимир. Для выполнения плана правительства по продвижению положительного образа многодетных семей, использование всех трёх имён представляется «вполне реальным». В ответ на вопрос о мотивировке выбора имён славянского происхождения Хачатуров указал, что имена должны продемонстрировать преемственность христианского вероучения «от земли Палестинской до святой Руси» и «доказать богоизбранность русского народа».

Первые образцы обновлённой Библии должны быть отпечатаны уже в новом 2025 году. Часть из них будет направлена в дружеские православные епархии с предложением о приведении их религиозных концепций к единому стандарту. Кроме того, РПЦ планирует обсудить изменения с папой Франциском и «убедить его в необходимости пересмотреть костный догматический подход».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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