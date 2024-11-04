 

«Атомы» начнут собирать на мощностях московского автозавода «Москвич»

04.11.2024, 17:40, Разное
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До конца текущего года с конвейера начнут сходить предсерийные образцы российского электрокара «Атом», тогда как массовое его производство планируется запустить в середине 2025 года.

Также уточняется, что «Атом» будет собираться на автозаводе «Москвич», где бренд уже арендовал одну из производственных линий, переоборудовав ее в соответствии со своими требованиями. В год производитель собирается выпускать порядка 30 000 автомобилей.

На сегодняшний день «Атом» получил свыше 105 000 предварительных заказов на свой электромобиль, как от частных лиц, так и от различных компаний. Цена на новинку будет варьироваться в пределах от 2 до 4 млн рублей в зависимости от модификации машины.

Напомним, «Атом» наделили электромотором, размещенным на задней оси и выдающим мощность 205 л.с., а также литий-ионной батареей на 77 кВт⋅ч, обеспечивающей до 500 км пробега на одной зарядке. Разгон до 100 км/ч займет 8 секунд.


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