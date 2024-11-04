 

Певица Сати Казанова стала матерью

04.11.2024, 17:05, Разное
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Всю жизнь мечтавшая о материнстве, Сати Казанова впервые стала мамой в этом году. После преодоления многих трудностей, 42-летняя певица родила дочь. О родах и жизни после них Сати пояснила в интервью журналу «СтарХит».

Всю жизнь мечтавшая о материнстве, Сати Казанова впервые стала мамой в этом году. После преодоления многих трудностей, 42-летняя певица родила дочь. О родах и жизни после них Сати пояснила в интервью журналу «СтарХит».

Роды прошли без осложнений благодаря команде профессиональных врачей и неоценимой поддержке мужа Стефано Тиоццо. Сати выразила ему благодарность, отметив, что он оправдал все ее ожидания.

Поскольку дата рождения дочери полностью совпала с положением планет, имя для нее выбирали в соответствии с этой информацией. Однако сама Сати держит его в секрете.


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