Певица Сати Казанова стала матерью

Всю жизнь мечтавшая о материнстве, Сати Казанова впервые стала мамой в этом году. После преодоления многих трудностей, 42-летняя певица родила дочь. О родах и жизни после них Сати пояснила в интервью журналу «СтарХит».

Всю жизнь мечтавшая о материнстве, Сати Казанова впервые стала мамой в этом году. После преодоления многих трудностей, 42-летняя певица родила дочь. О родах и жизни после них Сати пояснила в интервью журналу «СтарХит».

Роды прошли без осложнений благодаря команде профессиональных врачей и неоценимой поддержке мужа Стефано Тиоццо. Сати выразила ему благодарность, отметив, что он оправдал все ее ожидания.

Поскольку дата рождения дочери полностью совпала с положением планет, имя для нее выбирали в соответствии с этой информацией. Однако сама Сати держит его в секрете.