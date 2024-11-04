 

Голубев останется главой Ростовской области до назначения и.о.

04.11.2024, 16:30, Разное
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Василий Голубев, возглавлявший Ростовскую область с 2010 года, ушел в отставку. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, поблагодарив жителей и власти за совместные усилия в развитии региона.

Василий Голубев, возглавлявший Ростовскую область с 2010 года, ушел в отставку. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, поблагодарив жителей и власти за совместные усилия в развитии региона.

Голубев отметил, что результат был достигнут благодаря слаженным действиям жителей и реализованным проектам. За время его правления Ростовская область стала ведущим регионом.

Экс-губернатор выразил признательность руководству страны за поддержку и внимание. Он также поблагодарил тех, кто конструктивно критиковал и вносил полезные предложения.

Несмотря на новые задачи и дела, Голубев подчеркнул, что поддержка и развитие Ростовской области остаются для него приоритетными.


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