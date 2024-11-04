 

TechPowerUp: Samsung и Apple могут поделить между собой активы Intel

04.11.2024, 14:50, Разное
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В конкурентную гонку за приобретение компании Intel вступили гиганты отрасли Samsung и Apple, присоединившись к Qualcomm в борьбе за доминирование на рынке. Эти технологические тяжеловесы, являясь лицензиатами Arm, обладают уникальными возможностями, которые делают их заманчивыми потенциальными покупателями для Intel.

Apple уже располагает обширной базой производства SoC на базе Arm, создавая собственные чипы для своих устройств, включая Mac. Samsung может выступить в качестве зарубежного материнского холдинга для Intel, подобно приобретению Boston Dynamics компанией Hyundai Motors или Westinghouse Nuclear корпорацией Toshiba.

Намерения Qualcomm, американской компании, имеющей непростые отношения с Arm, также могут включать заинтересованность в правах на архитектуру x86.

Intel, несмотря на значительную долю рынка в сегменте процессоров для ПК и серверов, столкнулась с трудностями, что привело к снижению стоимости акций в недавних кварталах и сделало ее потенциально доступной для приобретения другими крупными технологическими фирмами.

Стремясь расширить свою платформу GPU, Intel вложила около $10 миллиардов в создание собственной архитектуры Ponte Vecchio. Однако проект столкнулся с проблемами, когда выпущенный процессор Intel Xe-HP AI не смог достичь целевых показателей производительности, что привело к значительным финансовым потерям.


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