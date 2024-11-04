 

НХЛ назвала бросок хоккеиста Овечкина запатентованным

04.11.2024, 13:10, Разное
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Отставая от легендарного «Великого» всего на 34 шайбы, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает покорять вершины по количеству заброшенных голов в НХЛ. Во время матча команды против «Каролины», прошедшего на домашней площадке соперника, «Кэпиталз» потерпели поражение со счетом 2:4.

Отставая от легендарного «Великого» всего на 34 шайбы, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает покорять вершины по количеству заброшенных голов в НХЛ. Во время матча команды против «Каролины», прошедшего на домашней площадке соперника, «Кэпиталз» потерпели поражение со счетом 2:4.

Несмотря на неудачу, Овечкин успел поразить ворота противника, забив свою 860-ю шайбу в лиге. Эта цель является частью его «фирменного» броска в одно касание, благодаря которому за всю свою карьеру он забросил столь впечатляющее количество голов.

В том же матче отличился и еще один российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов, дважды отправив шайбы в ворота соперника (на 15-й и 26-й минутах). Среди авторов голов со стороны «Каролины» также значится российский нападающий Андрей Свечников и Мартин Нечас.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 7 ноября против «Нэшвилла».


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