 

Трамп призвал своих сторонников садиться в автобусы и голосовать в колеблющихся штатах

04.11.2024, 11:33, Разное
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Экс-президент США Дональд Трамп представил революционную стратегию победы на предстоящих выборах под кодовым названием «Автобус победы».

Согласно плану, его сторонники должны колесить между колеблющимися штатами на специальных красных автобусах с надписью Make Voting Great Again. План предусматривает создание парка из нескольких сотен автобусов, курсирующих между Пенсильванией, Джорджией и Мичиганом. Каждый из них оборудован парикмахерской для создания новых образов и мастерской по изготовлению временных водительских прав.

– В принципе водительские права можно даже не брать. Благодаря этим олухам-демократам необязательно иметь при себе удостоверение личности, это позволяет проголосовать на множестве участников за день. Пусть Камала знает, что на её почтовые махинации у нас есть мощный контрприём, о котором мне рассказал один из европейских лидеров, – заявил Трамп.

Представители Демпартии оперативно отреагировали на инициативу соперника – в Конгрессе началось обсуждение поправок к закону о выборах, запрещающих голосование лицам с действующим проездным билетом на междугородние автобусы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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