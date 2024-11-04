Макрон поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Майю Санду с переизбранием на пост президента Республики Молдова. В своем обращении глава Франции отметил, что демократия оказалась сильнее “вмешательства и манипуляций”.

В свою очередь, бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский заявил, что Санду одержала победу благодаря голосам граждан, которые покинули страну и не собираются возвращаться.

Прозападный кандидат Санду выступает за евроинтеграцию и санкции против России. Соперник Санду пророссийский кандидат Игорь Додон также заявлял о стремлении к интеграции с Европой, однако признавал важность прагматичных отношений с Россией и видел в ней важного экономического партнера.

Ранее поддержка Майе Санду была выражена председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.