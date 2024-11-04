Посол Келин: Великобритания безуспешно пытается добиться изоляции России

Британский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC отметил, что попытки Великобритании дипломатически изолировать Россию не увенчались успехом, чему свидетельством стал саммит БРИКС в Казани.

По словам Келина, международное сообщество охватывает страны не только Запада, а саммит БРИКС в Казани продемонстрировал участие 38 влиятельных стран, что подтверждает неэффективность усилий Великобритании. Келин подчеркнул, что никто не стремится изолировать Россию, за исключением Великобритании.

Дипломат также осудил заявления Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о том, что РФ “отравляет мир” дезинформацией, сочтя их неприемлемыми.