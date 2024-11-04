Мнение «аналитика»: О п-це в Европе… Вы это видели?

Если быть честным, это и правда пипец какой-то, пардон май френч. Покойный Чуров просто отдыхает.

Но пипец этот — в первую очередь для Европы. Которая веками, а то и тысячелетиями старалась играть по правилам, пусть и на грани фола. А теперь эту грань перешла.

И такой переход нагляднее прочего показывает всю степень отчаяния того положения, в которое Старый Свет с его «старыми демократиями» загнал сам себя.

НА фото — один из восьми избирательных участков в Лондоне, куда, по свидетельству Би-Би-Си, молдаване толпами ломились, чтобы проголосовать за действующего президента страны Майю Санду и её «европейский выбор». При этом уважаемое #СМИ ухитряется заявлять, что «новые люди подходили [к участку] ежеминутно, и до двух часов дня по Лондону здесь проголосовали около трёх тысяч человек».

Где эта очередь, брат?

Итог несколько очевиден. После обработки 85% бюллетеней бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заметно опережал Майю Санду по голосам — 51,93% против 48,07%. А на момент подсчёта 90% он уже начал отставать. И к рубежу 95%, по данным ЦИК, Майя Санду набирает 51,12% голосов, Александр Стояногло — 48,88%. Якобы зарубежные избиратели так расчувствовались «за Санду», что мобилизовались и единодушно… при пустующих участках… явили свою волю.

Точнее, 150 тыс., примерно половина из 300 тыс. чел. европейской молдаванской диаспоры навязали свой выбор более чем 2,5-миллионной стране. Это если быть «розовым пони» и верить чужим словам, а не своим глазам. А если оставаться хоть немного реалистом, не заметить грязной игры просто невозможно. Но ведь эта игра — за кого надо. И потому прокатит…

Ах, Европа, где твои давние традиции, которые мы так хотели уважать?

И что за нужда заставила тебя ломать через коленку свои вековые принципы, чтобы заявить о «европейском выборе» крохотной и бедной страны?

Разве всё стало настолько плохо, что без массовых вбросов «европейские ценности» уже ни один разумный человек не выберет?

—