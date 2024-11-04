Рупор кремлевской пропаганды: О бегстве в архаику

О бегстве в архаику

Вопрос о бегстве в архаику как способ решить демографические и иные проблемы РФ, на деле не представляет чего-то нового. Еще в работах Тойнби по цивилизационному подходу прямо противопоставлялись сценарии преодоления цивилизационного кризиса через противопоставление футуризма и архаизма.

Со времен Тойнби особо значимых успехов целенаправленного сваливания в архаику не наблюдалось. Относительно разрешения миграционных или демографических вопросов при капитализме, то как представляется, в рамках этой формации рационального ответа на них просто не существует, безотносительно рассказов про архаику и либерализм. Что не отменяет наличие благопожеланий.

Объективные процессы связанные с урбанизацией, стремлением к сокращению затрат на стоимость труда (отсюда и объективный интерес к завозу дешевой рабочей силы из республик бывшего СССР – это кстати не только РФ касается) и т.п. не исчезнут, даже если провозгласить доминирующими заветы предков XIX века и ранее. Потому что экономический базис никуда не исчезнет и он будет иметь доминирующее значение, несмотря на любые надстройки. И в ближайшие годы изменения экономического базиса в РФ ожидать не стоит, особенно в условиях горячей войны, когда существует курс на поддержание экономической и политической стабильности не располагающий к политическому радикализму сверху.

Более того, после завершения войны (разумеется, нашей победой), встанут вопросы восстановления новых регионов (а эти задачи будут сопоставимы по объемам с восстановлением западных территорий СССР), а также развития в условиях новой Холодной войны с Западом, что будет требовать не архаических, а скорее модернизационных процессов, чтобы не отстать в гонке длиной в десятилетия. Никто ведь всерьез не думает, что после войны на Украине все закончится?

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