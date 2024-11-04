Мнение: Как большевики развалили Россию, Ленин и последний шанс Империи, коммунисты призывают к революции

1. Развал России, отпадение от неё части окраин, а также раздел оставшейся части на отдельные республики (некоторые из которых стали теперь независимыми государствами), произошёл уже после революции. Он стал во многом следствием политики большевиков – развязанной ими гражданской войны, проигрыша войн против части сепаратистов и заигрываний с деструктивными силами внутри страны. Genby пишет (ссылка):



Когда кто-то говорит, что Российская империя разваливалась ещё до большевиков, – типа появилась какая-то Рада на Украине или где-то сепаратисты объявили об отделении, – это вранье. Все отделения от России начались при большевиках. Нет ни одного отделения, кроме оккупированной Польши, которое бы случилось до Октябрьской революции. <…>

Саму гражданскую войну также организовали большевики. Поссорились с союзниками России Антантой тоже большевики, в чем они честно признаются.

Конечно, давно составлены методички, что надо говорить в ответ на то, что ни одного отсоединения от России до большевиков не было.

[Перечисление политических движений, партий и национальных советов, требовавших автономию в период Временного правительства.]

Всё это ерунда. Все эти новые ещё даже не возникшие автономии добивались пересмотра отношений с федеральным центром и имели полномочий не больше, чем сейчас имеет, к примеру, Еврейская автономная область России со своим парламентом и законодательным собранием.

Ещё раз: до начала правления РСДРП(б) никто не отделился, мало того, были созданы новые генерал-губернаторства (Восточной Армении и Галицкое). А вот с приходом к власти большевиков всё посыпалась: от такой власти национальные окраины ринулись врассыпную. <…>

Сейчас какие-то недалекие люди спорят, кто был за раздел России на национальные республики – Ленин или Сталин. Чья национальная политика привела к разделу Советской России на кучу республик. Увы, признание государственной независимости и самостоятельности УССР и БССР было записано по результатам проигрыша советско-польской войны в Рижском мирном договоре. Отсюда и создание СССР на следующий год, и атомная бомба под советское государство на следующие 70 лет.

Статья вторая Рижского мирного договора 1921 года:

Проиграв <…> советско-польскую войну (Рижский мирный договор 1921 года) большевикам пришлось пойти на раздел РСФСР и создавать национальные республики, которых изначально и не подразумевалось. Сил воевать ещё с Украиной, Закавказьем и Белоруссией после столь значительных проигрышей бывшим небольшим провинциям Российской Империи уже просто не было. Ведь к любой из них могли прийти на помощь те же поляки. А ведь ещё не были советскими Крым и Дальний Восток.

Так и возник уже заранее разваленный СССР. Конечно, советская пропаганда стыдливо замалчивала, почему возник СССР.

Было понятно ещё в 1918, что мировой революции не будет и национальные республики не нужны, их можно было распустить. Ну а раз грузин или украинец (Хрущев, Брежнев, Черненко, Горбачев) у власти – кто же их распустит, их грузинскую или украинскую родину. Так и дожили до распада СССР.

А все потому, что большевики не умели воевать: 5-миллионная Красная армия уже почти победила миллионную армию Польши, Польша уже отдавала всё до линии Керзона. Но советские [власти] решили: “Мы начали разгром белогвардейской Польши. Мы должны довести его до конца… Да здравствует Польская Советская Республика, которой сегодня нет, но которая родится завтра…” и получили грандиозный [провал] и полный разгром под Варшавой, который совершили французские советники поляков.

В результате мы получили СССР. А потом Сталин отдал 4 миллиона квадратных километров, создав [из земель] России ещё и среднеазиатские республики, а потом ещё Карелию и Молдавию. Но это уже другая история.

2. Вышла четвёртая серия документалки Стаса Асафьева — на этот раз про Ленина-разрушителя. Действительно, если бы не Владимир Ильич, у нашей империи был ещё шанс вырулить. Учредительное собрание могло утвердить новое государственное устройство, мирно передать власть новой Думе или новому президенту, направить Россию по пути нормальной республики.



Увы, в этой конфигурации Ленин оставался бы без личной власти. Поэтому он решил поджечь страну, устроить гражданскую войну (13 млн погибших) и силой захватить себе власть. Собственно, об этом и фильм (ссылка).



Нейтральность Стаса Асафьева вызывает уважение — лично у меня навряд ли вышло бы писать про Ленина без явного осуждения. Однако, полагаю, нейтральность и историчность — именно то, чем и нужно руководствоваться при изучении истории.

3. Читатели прислали фото из города Монпелье, Франция. Неизвестные расклеивают листовки по стенам, призывают вступать в партию коммунистов-революционеров. Такая партия существовала во Франции в 1974-1983 годах, а теперь, видимо, кто-то хочет её возродить, чтобы устроить коммунистическую революцию (иначе с какой стати они выбрали для своей партии такое название?).

Это к вопросу, зачем нам нужно раз за разом вспоминать историю 20-го века, опровергать мифы неокоммунистов. Вот чтобы они не смогли ещё раз разрушить страну революцией.



Расклейщики этих листовок во Франции навряд ли являются чудовищами… не все из них, во всяком случае. Просто им кажется, будто коммунистическая революция — это не кровь, разруха и голод, а всеобщее благоденствие, которое наступит почти сразу, как только они реализуют своё «отнять и поделить».