Мнение «аналитика»: О капитуляции Украины… К Новому году — всё?

Развязка приближается. Уже со всех сторон об этом твердят. Даже с украинской, если только не принимать в расчёт с каждым днём всё более безумные заявления команды «Квартала 95». Адекватные люди уже давно всё поняли. И про Украину, и про её злочинну владу.

Вот ещё один человек, которого трудно заподозрить в пророссийской позиции, и которого за это нарекут «кремлёвской консервой» разгоняет зраду. Майданный активист, ветеран ВСУ Маси Найем, брат инициатора Майдана и установленного коррупционера Мустафы Найема.

https://t.me/uniannet/149792

«Если 160 тысяч человек не будут не мобилизованы в течение следующих двух месяцев, нам придётся подписать капитуляцию», — заявил Мустафа Найем.И это означает мобилизацию по 80 тыс. чел. в месяц при текущем среднем ежемесячном темпе 20-30 тыс. чел. и тренде на побивание людоловов под видеозапись

Вы в чудеса верите?

Таки что, Найем прав, и к новому году #Украина — всё?

—