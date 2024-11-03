 

Кардиологи выявили связь между ноющей болью в ногах и опасным состоянием артерий

03.11.2024, 20:35, Разное
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Кардиологи нашли связь между болезненными ощущениями в ногах и опасным сужением артерий. ЗПА (заболевание периферических артерий) так обозначают воспалительные заболевания, приводящие к нарушению кровообращения.

Признаками ЗПА, по словам кардиолога Эми Поллак из клиники Майо, являются судороги и боль при физической нагрузке. Обычно патология возникает в нижних конечностях, причиной которой чаще всего является атеросклероз – сосудистое заболевание, приводящее к появлению бляшек на стенках артерий. Атеросклеротические бляшки могут вызывать образование тромбов, что в свою очередь может привести к ишемии – недостаточному кровоснабжению тканей из-за суженных сосудов. Как отмечает Поллак, ишемические поражения могут привести к серьезным сердечно-сосудистым катастрофам, таким как инфаркт миокарда или инсульт.


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