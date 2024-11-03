 

Температура тела и депрессия: ученые выявили неожиданную связь

03.11.2024, 20:00, Разное
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Ранее в ряде исследований уже была выявлена связь между депрессивными симптомами и температурой тела человека, но из-за малого объема выборок их результаты ставились под сомнение. Однако совсем недавно ученые под руководством команды из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) проанализировали данные 20878 человек, собранные за семь месяцев, и подтвердили, что у людей с депрессией, как правило, наблюдается более высокая температура тела.

Несмотря на то, что исследование можно назвать глубоким, ведь в нем участвовали люди из 106 стран — этого все еще недостаточно, чтобы научно доказать, что повышенная температура вызывает депрессию. Или, наоборот, что депрессия приводит к повышению температуры тела.

Тем не менее, связь однозначно обнаружена. И ее стоит изучить подробнее. Ведь если такое просто действие, как охлаждение тела, поможет справиться с симптомами депрессии, это облегчит жизнь миллионов людей по всему миру.

«Насколько нам известно, это самое обширное на сегодняшний день исследование, изучающее связь между температурой тела, измеренной как самостоятельно, так и с помощью носимых датчиков, и депрессивными симптомами в географически широкой выборке», — отметила Эшли Мейсон, психиатр из UCSF.

Ученые полагают, что обнаруженная связь может иметь несколько причин. Возможно, депрессия связана с метаболическими процессами, которые генерируют дополнительное тепло, или с нарушением функций, отвечающих за охлаждение тела.

Также может быть общий фактор, например, стресс или воспаление, которые воздействуют как на температуру тела, так и на симптомы депрессии независимо друг от друга.

Все это предстоит узнать в будущих научных изысканиях. На данный момент известно, что депрессия — сложное и многогранное состояние с множеством различных триггеров, и температура тела, возможно, играет в этом свою роль.

Предыдущие исследования показали, что горячая йога, теплые ванны и сауны способны уменьшить симптомы депрессии. Возможно, охлаждение тела через потоотделение также оказывает психологический эффект.

Считается, что около 5 процентов населения мира страдает от депрессии, поэтому усилия по ее изучению и эффективному лечению становятся все более актуальными. Каждое новое открытие приносит надежду в борьбе с этим заболеванием.Источник &#8212 Scientific Reports


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