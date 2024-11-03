Мнение: Таксистам — приготовиться. Беспилотники уже почти здесь

Алексей Райсих, наш соотечественник, живёт в Китае и женат на китаянке. Он занимается поставками китайских товаров в Россию, периодически рассказывает о всяком в своём блоге. И вот, пожалуйста, свежая новость — Алексей приехал в автосалон, чтобы сделать плановое ТО своей машины, а ему предложили там опробовать новую модель:

1. Электромобиль, запас хода 650 км.

2. Цена — 1,7 млн рублей.

3. Полный автопилот.

На видео можно заметить, что «водитель» едет, не держась руками за руль, как будто это не автомобиль, а велосипед. Он просто задал на навигаторе маршрут, и машина сама разгоняется, тормозит, поворачивает на перекрёстках (ссылка).

Называется модель Эо́н 5 (Aion V). В России должна стоить примерно 3-4 млн рублей, под заказ. Будет ли работать автопилот в России, неясно, но, полагаю, будет — хотя и не идеально, так как технология пока что новая, обкатанная не до конца.

Подобные фокусы с ездой без руля я видел и раньше, причём ещё лет 10 назад, однако конкретно тут для меня новое вот что:

1. Машину показывает не инженер компании-разработчика, а обычный автолюбитель, такой как мы с вами.

2. Машина уже в серии: её можно просто пойти и купить, причём за небольшие деньги.

Разница с тем, что было раньше, критическая. Сделать экспериментальный продукт, который можно показать инвесторам или журналистам — это, грубо говоря, половина дела, 50% работы. Однако в серию экспериментальный продукт пускать нельзя, иначе получится как в советском фельетоне: «тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали». Более того, многие продукты вянут на пути от экспериментального образца к «коробочной» версии, так как доводить продукт до ума сложно и дорого, ресурсов на это хватает далеко не у всех.

И вот я вижу — ну, если тут нет никакой ошибки — что китайцы смогли. Беспилотники дошли до потребителей: теперь можно купить машину за 130 тысяч юаней и откинуться на спинку кресла. Отпустить руль, расслабиться, включить себе на центральном экране сериал. Огромная разница для тех 98% водителей, которым рутинная езда по городу не доставляет особенного удовольствия.

Впрочем, повышение комфорта — это мелочи. Значительно большие изменения ожидают русский рынок труда. Россия — один из лидеров в области беспилотных технологий, причём мы их не просто внедряем, но и разрабатываем самостоятельно. Дальше всего наши инженеры продвинулись в доработке сельхозтехники — всякие умные комбайны и тому подобное — однако на всех других направлениях, от беспилотных грузовиков с трамваями до беспилотных дронов, мы тоже на самой передней грани прогресса.

Конкретно беспилотными легковыми автомобилями занимаются у нас сразу несколько серьёзных игроков, из которых известнее всего Яндекс. Повторюсь, наши автопилоты являются нашими на 100%, и даже лидары для них Яндекс делает самостоятельно. Яндекс уже давно тестирует свои беспилотные автомобили в Сколково, в Иннополисе и в одном из районов Москвы. Пока что всё отлично — пробег огромный, аварий нет или почти нет.

Давайте подсчитаем финансовый смысл роботизированных авто. Предположим, что на оборудование одной машины автопилотом Яндексу надо будет потратить 900 тысяч рублей. Допустим, один робот заменяет трёх таксистов (на самом деле, больше, но я считаю по нижней планке). Предположим, что кожаному таксисту надо платить 150 тысяч рублей в месяц.

Грубый результат: окупаемость два месяца, то есть выше, чем на торговле запрещёнными веществами. Если бы мне предложили надёжное дело с окупаемостью не в два месяца, а в два года, я бы всерьёз задумался, чтобы прямо серьёзно много денег в него влить. Два месяца — это настолько хорошо, что даже сравнить особо не с чем. Это уже не воспетые грабителями-социалистами 300% годовых, а 6300% годовых. Вложил 5 миллионов рублей, через год получил 320 миллионов. При этом масштабируемость великолепная, так как управлять армией роботов значительно проще, чем координировать толпу независимых водителей. Если же учесть, что на рынке труда не хватает 130 тысяч таксистов (ссылка), проект по массовому внедрению автопилотов получается особенно интересным.

Раньше автопилоты не внедряли из-за массы мелких досадных препон, технических и законодательных. Однако теперь, когда китайцы начали ставить автопилоты в недорогие серийные авто, становится очевидно, что основные проблемы уже вчерне решены.

Аргументы техноскептиков очередной разбирать смысла не вижу, замечу только, что все они не выдерживают даже малейшей критики. К примеру, на вопрос «кто будет отвечать в случае ДТП» есть простой ответ — тот, кто выпустил автомобиль на трассу. Тут как с лифтами. Кто отвечает, если лифт провалился в шахту? Тот, кто последний раз проводил техническое обслуживание и засвидетельствовал, что лифт исправен. И все это понимают, и всех это устраивает, и почти все мы пользуемся беспилотными лифтами со спокойной душой.

Что же касается багов и эксцессов… то они будут, к этому мы привыкнем. Вот, к примеру, забавное — роботакси Вэймо устроили на парковке весёлую ночную тусовку, хаотично перемещаются с места на место и гудят, мешая кожаным соседям нормально спать (ссылка, видео). Проблема понятна, проблема решаема, и я предполагаю, что программисты уже подправили логику ИИ, оперативно накатив внеочередной патч.

В общем, в России 5 млн водителей, и как минимум 3 млн из них относительно легко можно заменить беспилотниками. Все условия для такой замены уже сложились: созревшие технологии, жуткий дефицит рабочих рук, свободные производственные мощности в дружественном Китае, неограниченное финансирование у агрегаторов такси и у транспортных компаний.

Мы находимся сейчас в положении турка, который смотрит на одноимённую ёмкость с кофе. Турка давно уже нагрета, она издаёт характерный шум. Со стороны может показаться, будто ничего не происходит, однако температура кофе постепенно повышается. Когда кофе будет готов — а это может произойти в любой момент — он пустит пену, которая быстро начнёт подниматься вверх. В этот момент у турка будет две-три секунды, чтобы снять турку с огня, в противном случае «убежавший» кофе зальёт плиту.

Вот так и мы — с безмятежным любопытством смотрим, как отрасль беспилотников приближается к точке кипения. Пока что всё тихо, большая часть населения России считает беспилотные такси очередной игрушкой, сложным гаджетом для богатых чудаков, чем-то вроде встроенного в машину планетария. Однако когда кофе закипит — не исключено, что уже в 2025 году — декорации изменятся по щелчку пальцев. Вот у нас был дикий дефицит рабочих рук, а вот автопилоты стали массовыми, и вот мы снова наблюдаем «очереди за забором», а безработица опять становится серьёзной проблемой для государства.