 

Рупор кремлевской пропаганды: “Кузница Свободы 2.0”

03.11.2024, 19:35, Разное
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Кузница Свободы 2.0: как DARPA планирует изменить правила военного производства

DARPA объявила о семинаре (https://t.me/darpaandcia/372?comment=1501) "Freedom's Forge 2.0" ("Кузница Свободы 2.0") – название, которое явно отсылает к американской программе времен Второй мировой войны по мобилизации промышленности.

В центре внимания этого мероприятия – концепция "мгновенного" развертывания военного производства. Если сейчас создание нового оборонного завода занимает месяцы или даже годы, то DARPA хочет сократить этот срок до нескольких дней. Более того, речь идет не о традиционных гигантских предприятиях, а о сети небольших, высокотехнологичных производств, которые можно быстро развернуть в любом месте.

Чтобы понять масштаб амбиций, достаточно взглянуть на конкретный пример, который приводит DARPA: наладить выпуск боевых дронов весом 100 кг с темпом 100 штук в день, причем выйти на этот показатель всего за 5 дней после получения заказа. Для сравнения — это сопоставимо с темпами производства турецких "Байрактаров", но без необходимости строить специализированный завод.

Технологическая начинка проекта предполагает полный отказ от жесткой производственной оснастки. Вместо привычных станков и конвейеров предлагается использовать роботов с продвинутыми сенсорами, которые могут формировать металл "руками", как скульпторы, достигая точности традиционных методов. 3D-принтеры и цифровые станки будут быстро создавать необходимую оснастку прямо на месте. Особое внимание уделяется созданию программных инструментов, обеспечивающих быстрый и безошибочный переход от проектирования к производству. Система будет автоматически учитывать производственные ограничения уже на этапе проектирования.

Контроль качества будет основан на постоянном моделировании и сборе данных во время производства. Искусственный интеллект будет анализировать каждый этап, записывая полную историю производства и гарантируя соответствие требованиям без необходимости длительных испытаний готовой продукции.

Особенно интересен акцент на распределенном производстве. В современных конфликтах крупные заводы становятся уязвимой целью для высокоточного оружия. DARPA предлагает решение: вместо одного большого завода – десятки малых производств, связанных единой цифровой сетью. Уничтожить такую систему практически невозможно.

Этот проект интересен в контексте опыта спецоперации на Украине, где возможность быстро наращивать производство определенных видов вооружений оказалась критически важной. Если американцам удастся реализовать заявленные планы, это может существенно изменить характер будущих конфликтов, сделав возможным быстрое массовое производство специализированных систем вооружений под конкретные боевые задачи.

https://t.me/darpaandcia – цинк

Источник: Colonel Cassad


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