 

Владельцам электронный почты Google, Outlook и других западных сервисов придётся платить ежемесячный налог

03.11.2024, 19:33, Разное
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Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Налоговый кодекс, призванные защитить россиян от рисков, связанных с использованием телекоммуникационных сервисов из недружественных стран.

С 1 января 2025 года граждане России, у которых есть электронная почта почты Google, Outlook и других «находящихся под контролем недружественных стран» компаний, будут обязаны ежемесячно платить в федеральный бюджет по 10 тысяч рублей.

«Цель этой меры – не нажиться на людях, а помочь им сделать правильный выбор в пользу отказа от потенциально опасных ресурсов. Уверена, что граждане нас поддержат и будут использовать только проверенные и безопасные отечественные площадки», – сказала депутат Ирина Яровая.

Согласно требованиям законодательства, в случае наличия у россиянина электронной почты на западном сервисе, он обязан самостоятельно уведомить об этом Федеральную налоговую службу. В противном случае на гражданина будет наложен штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Если же пользователь отказался от использования опасного сервиса, то он должен получить от провайдера официальное подтверждение об удалении аккаунта, которое следует направить в ФНС. Выявлять пользователей западных сервисов будут в том числе с помощью банков и Госуслуг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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