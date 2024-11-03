Сенатор Шейкин посоветовал сменить PIN-код на SIM-карте на случай кражи телефона

Сенатор Артем Шейкин призвал граждан изменить стандартные PIN-коды на SIM-картах, чтобы защитить данные от хищения или утери телефона. Установка сложных уникальных PIN-кодов повышает безопасность персональной информации.

Многие пренебрегают защитой SIM-карт, сохраняя базовые коды, указал сенатор. Он подчеркнул, что современные смартфоны оснащены биометрической защитой, однако номер телефона остается уязвимым.

При краже телефона злоумышленник может использовать SIM-карту в другом устройстве, получив доступ к мессенджерам и другим программам по SMS. Мошенники могут использовать это для вымогательства средств у близких жертвы.

Номер телефона связан со многими сервисами, доступ к которым можно восстановить с помощью SMS-кодов, в том числе к банковским приложениям, социальным сетям и государственным услугам. Двухфакторная аутентификация не может противостоять атакам на SIM-карты, поскольку мошенники способны перехватывать сообщения.

Сенатор Шейкин рекомендует гражданам обновить стандартные PIN-коды SIM-карт на более надежные, обеспечивая дополнительный уровень защиты данных в случае утери или кражи мобильного устройства.