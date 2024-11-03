 

Рассказавшая о своих счастливых отношениях фигуристка Медведева внезапно заявила о расставании

03.11.2024, 15:25, Разное
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Всего месяц назад спортсменка делилась радостью от своих отношений, но сейчас она с гордостью называет себя свободной девушкой. В интервью журналу “Hello!” Евгения подтвердила, что романтические чувства между ней и Чигиревым угасли, однако подробности их разрыва оставила без комментариев.

Медведева отметила, что уже задумывается о поиске нового партнера. Она подчеркнула, что в ближайшие годы ее главная цель — найти настоящую любовь и создать семью. “Я сейчас свободна и мечтаю о большой любви и счастливом семейном будущем”, — поделилась фигуристка.

Отметим, что о романе Медведевой и Чигирева стало известно летом 2023 года. Пара не делилась подробностями своего общения, но активно публиковала совместные фотографии в социальных сетях, что вызвало интерес у поклонников. Евгения ранее говорила, что Дмитрий покорил ее своей искренней любовью и поддержкой. Тем не менее, как показывает практика, даже самые крепкие чувства могут угаснуть со временем.

Сейчас же у Медведевой на первом месте стоит карьера. Она активно участвует в различных проектах, таких как “Ледниковый период” и “Звездные танцы”, где демонстрирует свои таланты и навыки. Работа занимает значительную часть ее жизни, и фигуристка явно стремится достичь новых высот в своей профессии.


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