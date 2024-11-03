Чтобы уравнять составы до формата 11 на 11, часть футболистов сборной России выступят за Бруней

Сборная России по футболу в преддверии матча «Россия – Бруней» отреагировала на тот факт, что по ряду уважительных причин в матче не смогут принять участие такие звезды брунейского футбола, как капитан команды Фаик ибни Принц Джеффри Болкиах.

Из-за его отсутствия очень расстроились краснодарские болельщики, некоторые из которых покупали билеты специально, чтобы увидеть его игру вживую.

Федерация футбола Брунея объявила о том, что в итоге в Россию не станут отправлять никакую «вторую сборную страны», как преждевременно объявили журналисты, а из уважения к хозяевам поля привезут первую команду, из состава которой осталось только 6 футболистов. Чтобы матч состоялся в равных составах, Российский футбольный союз объявил об отправке 10 случайных футболистов сборной России (5 основных и 5 запасных) в тренировочный лагерь Брунея.

Так как матч носит товарищеский характер, ограничений на выступление футболистов за другую национальную команду нет. Федерации футбола стран-участников матча рассматривают ещё один резервный вариант, в соответствии с которыми за Бруней выступят баскетболисты нашумевшей месяц назад на играх БРИКС сборной Колумбии.

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