 

Statcounter: доля Windows 11 среди пользователей ПК выросла до 35,55%

03.11.2024, 15:35, Разное
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По данным Statcounter, доля Windows 11 среди пользователей ПК достигла 35,55%. Несмотря на рост, новая ОС уступает предшественнице, которая по-прежнему лидирует с долей рынка 60,95%.

С приближением конца поддержки Windows 10 наблюдается тенденция перехода пользователей на Windows 11. Однако Windows 10 сохраняет доминирующее положение. Ожидается, что к 2025 году ее доля впервые с сентября 2019 года опустится ниже 60%.

В рейтинге операционных систем Windows занимает второе место после Android, а iOS, macOS и другие платформы также представлены. Доли других операционных систем Microsoft снижаются: Windows 7 (2,62%), Windows 8.1 (0,31%), Windows XP (0,28%).


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