Джинсы с отворотами – главный хит осени: как стилизовать этот неоднозначный тренд

Джинсы с отворотами снова в моде! Создать повседневный образ с ними несложно, но чтобы найти правильное сочетание для любого случая, нужно проявить немного воображения. К счастью, существует множество различных комбинаций нарядов, которые мгновенно оживят ваш образ.

Модный лук для женщин за 50

Джинсы двух разных длин (до щиколотки и до пола) отлично смотрятся с тяжелыми зимними ботинками и стильными ботильонами. Для более изысканного стиля они также хорошо сочетаются с балетками и туфлями на каблуке.

Элегантный и стильный ансамбль для офиса

Вы можете легко превратить повседневные джинсы в рабочий наряд, добавив пиджак и туфли. Можете также сочетать с джинсами топ с графическим рисунком, изысканный жакет или модный тренч.

Оригинальный наряд с пальто

Этой осенью выберите пальто в клетку и наденьте под него джинсы с отворотами. Обувь при этом может быть любой – от кроссовок до сапожек на шпильке.

С кожаной курткой

Подвернутые джинсы прекрасно сочетаются с кожаной курткой. В таком наряде вам будет и тепло, и комфортно. Особенно если выбрать обувь на плоской подошве.

Обычный городской стиль

Для повседневных прогулок по городу выберите классические джинсы с отворотами и сочетайте их с удобным свитером, батником, водолазкой. Обувь наденьте самую удобную, в которой вам будет комфортно в любую погоду.

Идеальный комплект на осень

Подвернутые джинсы с кроссовками и легкой курткой – идеально удобное сочетание. Можете также надеть рубашку оверсайз, чтобы ваши движения были максимально свободными.

Со стильным блейзером

Если вы не хотите тратить деньги на готовые джинсы идеальной длины, можете легко добиться того же образа, подвернув края уже имеющихся брюк. Это работает так же хорошо, если не лучше, чем поход в ателье, где надо платить за обрезку и подшивание штанин. Достаточно быстрого стежка посередине каждой стороны, чтобы закрепить края. Можете сочетать такие джинсы с шикарным пиджаком.

С яркой блузкой

Если вы думали, что джинсы с отворотами не сочетаются с блузками – вы ошибались. Попробуйте надеть свою любимую пару с яркой блузой и удобными кедами. Это сочетание покажется странным, но выглядит такой ансамбль очень стильно.

С жилеткой и ботильонами

Многочисленные джинсовые наряды в этом году стали классикой. Новая модная тенденция, к которой в последнее время прибегают влиятельные лица, – это сочетание джинсов с жилетом. Выберите ботильоны в качестве обуви, и ваш образ будет супер стильным и привлекательным.