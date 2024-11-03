 

Россияне массово страдают от нехватки витамина D

03.11.2024, 12:15, Разное
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Эндокринолог Ирина Русс выявила масштабы дефицита витамина D среди россиян. Она сообщила, что около 50-92% взрослого населения испытывает недостаток этого жизненно важного вещества.

Русс подчеркнула, что нехватка витамина обусловлена географическим положением страны. Россияне проживают преимущественно севернее 45-й параллели, где угол падения солнечных лучей острый. Это препятствует полноценному синтезу витамина D в коже.

Врач отметила, что в осенне-зимний период выработка витамина D у населения практически отсутствует. Поэтому она рекомендует россиянам принимать витамин D в лекарственной форме.


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