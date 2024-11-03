Россияне массово страдают от нехватки витамина D

Эндокринолог Ирина Русс выявила масштабы дефицита витамина D среди россиян. Она сообщила, что около 50-92% взрослого населения испытывает недостаток этого жизненно важного вещества.

Русс подчеркнула, что нехватка витамина обусловлена географическим положением страны. Россияне проживают преимущественно севернее 45-й параллели, где угол падения солнечных лучей острый. Это препятствует полноценному синтезу витамина D в коже.

Врач отметила, что в осенне-зимний период выработка витамина D у населения практически отсутствует. Поэтому она рекомендует россиянам принимать витамин D в лекарственной форме.