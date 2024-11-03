 

Врач Саламатина назвала причины появления жировой пневмонии легких

03.11.2024, 12:15, Разное
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Врач Саламатина предупредила о липоидной или жировой пневмонии, возникающей при проникновении в легочную ткань продуктов нефтяного происхождения, масел и прочего. Инородные вещества, оседая в легких, вызывают реакцию организма, приводя к воспалению.

Кроме внешнего источника, жироподобные вещества могут образовываться в самих легких, когда нарушена их функция или есть заболевание, например, закупорка бронхов или опухоль. Симптомы липоидной пневмонии включают температуру, кашель, боли в груди и одышку. Она трудно поддается стандартному лечению и требует гистологического исследования для диагностики.


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