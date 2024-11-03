В Москве откроется первый луг для выгула холопов

В муниципалитете Сокольники удельный князь Семён Собянин открыл столь долгожданный для бояр внутригородской луг для выгула холопов. Проект «Барская забава» реализован на добровольные пожертвования крепостных, а также путём введения муниципального сбора.

«Кто-то говорит, что крепостных можно и не выгуливать, но Белокаменная всегда славилась либерализмом и неукоснительным соблюдением прав человека, да и выгулянный холоп сможет прослужить Отечеству дольше, а нам ещё метро в Тегеран вести», – пояснил необходимость создания нового общественного пространства удельный князь.

Доступ на территорию «Барской забавы» предоставят всем владельцам крепостных с сертификатом. Холопов разрешат выгуливать на поводке или свободно. Намордники барин может взять с собой либо арендовать в пункте проката на территории парка. В случае неповиновения холопов их смогут наказать на месте.

«Мы установили специальные столбы для порки, скамейки и стулья с пиками, уже на самый крайний случай есть одна виселица», – рассказал ландшафтный дизайнер, боярин Иван Дормидонтов.

Также парк оградят электрозабором с напряжением, чтобы холопы не сбегали во время променада. В настоящее время бояре смогут выгуливать крепостных в любое удобное время, но из-за ограничения вместимости в будущем каждый барин получит свои часы для сего мероприятия.

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