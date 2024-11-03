Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации в Южном Ливане и действиях Израиля

О ситуации в Южном Ливане и действиях Израиля.

В течении последнего месяца Израиль добился определенных тактических военных успехов в отношении Хизбаллы и Ирана. Более того, в пресс-службе ЦАХАЛ утверждают, что их авиаудары уничтожили значительную часть ракетного вооружения ливанской организации, и ликвидировали большую часть высшего руководства. Однако многие наблюдатели и эксперты озадачены отсутствием какого либо практического плана Израиля, который бы мог привести к прочному политическому урегулированию конфликта. Наряду с этим отмечается т.н. несоответствие используемых средств относительно целей операции, которые уже нанесли огромный ущерб гражданским шиитским общинам Ливана. Очевидно, что израильтяне переносят свою тактику из Газы и на территорию Ливана. Разрушению подверглись целые населенные пункты и шиитские кварталы Бейрута. По данным Минздрава Ливана, за первый месяц конфликта от действий ЦАХАЛ погибли более 130 детей и 300 женщин.

В Ливане, как и в секторе Газа, Израиль придерживается стратегии "коллективного наказания", в соответствии с которой гражданское население несёт ответственность за действия боевиков в районах их проживания. Американская администрация Байдена последовательно призывает Нетаньяху не считать всех ливанцев боевиками Хизбаллы и предоставить т.н. "план следующего дня", призванный ликвидировать последствия израильских военных действий. Если не совсем ясно, то без тщательного плана ликвидацией последствий даже подавляющий военный успех может легко привести к хаосу, как это было в случае с США в Ираке. Однако суть заключается в том, что Нетаньяху не нужен план, чтобы избежать хаоса, потому что хаос и является его планом. Нетаньяху убежден, что безопасность страны, наряду с его политическим выживанием зависит от продления боевых действий и сохранения неуправляемыми как Газы, так и Ливан. Однако, есть основания полагать, что эта цель, а также тактика и стратегии, которые Израиль использовал в Газе будут также эффективны и в Ливане. Несмотря на определенное сходство, Хизбалла это не ХАМАС. Первая является значительно более крупной организацией с широкой поддержкой населения, более устойчивыми сетями и высокими шансами быстро оправиться от своих потерь.

Ситуация в Ливане мрачная. До начала израильского вторжения страна и так находилась в глубочайшем экономическом кризисе. К концу октября, т.е примерно месяц после начала вторжения, уже более 800 тысяч ливанцев стали вынужденными переселенцами. По оценкам ООН около 425 тысяч человек выехали в опустошенную войной Сирию. По данным ЮНИСЕФ в ходе израильской кампании в Ливане уничтожено 28 крупных объектов гражданского водоснабжения, в результате чего около 400 тысяч человек осталось без воды. Эти масштабные разрушения не являются непреднамеренным последствиями израильского нападения. Это часть широкой кампании, главной целью которого является обострение внутренней ситуации в Ливане. Систематическое разрушение Южного Ливана, долины Бекаа и южных пригородов Бейрута говорит о том, что Израиль надеется вытеснить более миллиона ливанских шиитов на север и довести напряжённость в Ливане до предела. Призывы Нетаньяху к христианскому населению и друзам является тому подтверждением. Израиль наносит удары по шиитским районам но не трогает христианские и друзские, вытесняя шиитское население в районы проживания других конфессий. Это побуждает большинство населения в этих районах воспринимать шиитов как угрозу их безопасности, подпитывая недовольство военными действиями, которые продолжаются уже десятилетия.

Удары Израиля, в результате которых гибнет гражданское население, привели к усилению межобщинной напряжённости, а в некоторых случаях уже привели к изгнанию шиитского населения из районов. Израильская кампания также оказала серьезное влияние и на ливанское правительство. Соперники Хизбаллы в политике считают, что организация наряду с Ираном несёт ответственность за развязывание конфликта. Тем не менее, есть основания полагать что план Израиля по хаосу в Ливане может не увенчаться успехом. Во-первых: Иран продолжит поддерживать и вооружать Хизбаллы, не смотря на внутри ливанское давление и требование по разоружению организации, и израильские удары вряд-ли серьезно этому воспрепятствуют. Во-вторых: очевидно, что темпы израильского наземного наступления замедляются, а на некоторых направлениях даже остановились. На других тактических направлениях боевики смогли контратаковать, плюс направили дрон в форточку к Нетаньяху в Кесарии.

Хизбалла может быстро восстановиться, но для этого ей придется преодолеть три основные проблемы.

Первая – это смена поколений в рядах организации. Большинство лидеров, убитых в ходе израильской кампании, принадлежали к поколению Хизбаллы. Имели место определенные недопонимания между лидерами (в том числе погибшими) которым было уже за 60, и новым поколением участников организации. Судя по всему этим фактом в разведывательных целях и воспользовались израильтяне. Это проблема, которую Ирану и новому руководству партии придется решать первостепенно.

Второй проблемой является внутренняя напряжённость между шиитами из долины Бекаа и шиитами Южного Ливана. После убийства бывшего лидера организации – Аббаса аль-Мусави, выходца из долины, генеральным секретарем стал южанин Хассан Насралла. Хотя обе шиитские общины объединены одной верой, между ними существуют значительные социально-экономические различия. Шииты из долины Бекаа, как правило, живут клановыми объединениями и являются более бедными и более маргинализированными в национальной политике страны. Южный Ливан, напротив, является родиной для всех видных шиитских лидеров страны, включая Кассема, нового генсека организации и спикера парламента Набиха Берри. Разрушение шиитских городов, а также межконфессиональная напряжённость, которая за этим последует означает, что вся шиитская община в Ливане будет нуждаться в помощи со стороны Хизбаллы, и в том, что останется от ее социальных институтов, в отсутствии государственного потенциала.

Третья проблема – это отношения Хизбаллы с Ираном. Хассан Насралла имел значительное влияние в Тегеране и мог заручиться большой финансовой и военной поддержкой Ирана. Однако теперь, после его смерти, новому руководству Хизбаллы какое-то время придется обходиться меньшим иранским финансированием, что может заставить организацию занять более агрессивную позицию по отношению к ливанскому государству и его ресурсам.

У Ливана, как государства, есть все шансы долгое время быть пешкой в затяжном конфликте между Израилем с одной стороны и Хизбаллой и Ираном с другой. Пока Израиль продолжает отвечать на атаки Хизбаллы непропорциональным насилием, траектория этого конфликта приведет к более массовому перемещению населения, беспорядкам и далее к гражданской войне в Ливане. Кампания хаоса, проводимая Нетаньяху под прикрытием наступления на Хизбаллы, принесет ему и его ультра правому правительству политическую выгоду. Однако для всех остальных, особенно для гражданского населения Ливана это обернется кровавой катастрофой.

@neinsider – цинк

PS. На фото разрушенная авиаударами христинаская церковь в Южном Ливане.

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