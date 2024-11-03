 

Эксперт: рост ставки ЦБ поможет традиционным банкам успешнее конкурировать с микрофинансовыми организациями

03.11.2024, 9:33, Разное
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Экономист Иосиф Гольдштейн,
с которым пообщался корреспондент «Панорамы», позитивно оценивает рост ставки
рефинансирования Центробанка. Эксперт уверен: благодаря удорожанию кредитов
традиционные банки смогут успешнее конкурировать с мирокредитными организациями
и позволит переманить часть клиентов.

Многие постоянные
клиенты МФО с недоверием относятся к кредитам со ставкой 10 или даже 16% годовых, предпочитая проверенных займодателей, у которых стоимость кредита
находится в диапазоне от 100 до 800%. Многие такие заёмщики считают, что только
высокие проценты, начисляемые каждый день, мотивируют выплачивать такие займы,
а выплата процента по обычным кредитам кажется им недостаточно азартным
занятием.

Гольдштейн поделился с нами личным опытом: когда-то он брал
потребительские кредиты в Сбере, Альфа-банке, ВТБ и Т-банке, однако практически
никогда не выплачивал их, поскольку считал, что из-за невысоких процентов не
стоит волноваться о серьёзных мерах по взысканию. Теперь там Гольдштейна
принимать отказываются, но он нашёл выход, обращаясь в МФО, которым всё равно,
кому давать деньги в долг. С ростом ставки ЦБ, ситуация меняется.

«Адреналин, который
человек чувствует, взяв кредит под 8% годовых, недостаточен, чтобы
смотивировать меня к выплатам, – говорит Гольдштейн. – Ну что они [банки – ред.]
сделают? По телефону будут звонить? Бред, это не интересно. Никакого азарта.
Вот если бы было хотя бы 30%, то тогда уже деньги серьёзные. За несколько лет
сумма копится очень приличная. Тут могут и дверь поджечь, и в машине окна
поколотить. Многие люди идут в МФО именно за этими острыми ощущениями. А теперь
те из них, кому хватит и 30%, пойдут в традиционные банки».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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