Эксперт: рост ставки ЦБ поможет традиционным банкам успешнее конкурировать с микрофинансовыми организациями

Экономист Иосиф Гольдштейн,

с которым пообщался корреспондент «Панорамы», позитивно оценивает рост ставки

рефинансирования Центробанка. Эксперт уверен: благодаря удорожанию кредитов

традиционные банки смогут успешнее конкурировать с мирокредитными организациями

и позволит переманить часть клиентов.

Многие постоянные

клиенты МФО с недоверием относятся к кредитам со ставкой 10 или даже 16% годовых, предпочитая проверенных займодателей, у которых стоимость кредита

находится в диапазоне от 100 до 800%. Многие такие заёмщики считают, что только

высокие проценты, начисляемые каждый день, мотивируют выплачивать такие займы,

а выплата процента по обычным кредитам кажется им недостаточно азартным

занятием.

Гольдштейн поделился с нами личным опытом: когда-то он брал

потребительские кредиты в Сбере, Альфа-банке, ВТБ и Т-банке, однако практически

никогда не выплачивал их, поскольку считал, что из-за невысоких процентов не

стоит волноваться о серьёзных мерах по взысканию. Теперь там Гольдштейна

принимать отказываются, но он нашёл выход, обращаясь в МФО, которым всё равно,

кому давать деньги в долг. С ростом ставки ЦБ, ситуация меняется.

«Адреналин, который

человек чувствует, взяв кредит под 8% годовых, недостаточен, чтобы

смотивировать меня к выплатам, – говорит Гольдштейн. – Ну что они [банки – ред.]

сделают? По телефону будут звонить? Бред, это не интересно. Никакого азарта.

Вот если бы было хотя бы 30%, то тогда уже деньги серьёзные. За несколько лет

сумма копится очень приличная. Тут могут и дверь поджечь, и в машине окна

поколотить. Многие люди идут в МФО именно за этими острыми ощущениями. А теперь

те из них, кому хватит и 30%, пойдут в традиционные банки».

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